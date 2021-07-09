Сборная Англии раздаст призовые деньги за победу на Евро

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Сборная Англии в случае победы на чемпионате Европы по футболу откажется от призовых и раздаст деньги благотворительным организациям, передаёт TalkSport.

В случае победы над Италией в финале Евро национальная команда Англии получит €11 млн (это более 972,2 млн рублей по нынешнему курсу).

Ранее королева Великобритании Елизавета II написала письмо тренеру сборной Англии по футболу Гарету Саутгейту, в котором пожелала национальной команде удачи в финале Евро-2020. Королева поздравила сборную Англии с выходом в финал Евро-2020 и пожелала удачно выступить в решающем матче.

Надеюсь, что история станет не только свидетельницей вашего успеха, но и целеустремлённости и стойкости духа, — отметила Елизавета II.

Финал чемпионата Европы по футболу, в рамках которого сыграют сборные Англии и Италии, пройдёт 11 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России и английского клуба «Эвертон» Динияр Билялетдинов в беседе с NEWS.ru поделился ожиданиями от финала Евро-2020.