Румынские болельщики с флагом ДНР «надавили на больное» на Евро-2024 Румынские болельщики вывесили флаг ДНР на матче Евро-2024

Футбольные фанаты из Румынии решили «потроллить» организаторов Евро-2024 и его участников. Болельщики пришли на матч с Украиной с флагом ДНР и вывесили его в своем фанатском секторе, потому что в УЕФА запретили российский флаг.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозил запретить российские флаги на первом матче сборной Украины в рамках чемпионата Европы в Германии. Их будут забирать сотрудники службы безопасности у болельщиков перед игрой и при демонстрации флагов на стадионе.

До этого несколько российских флагов были замечены среди сербских болельщиков во время матча с Англией 16 июня в Гельзенкирхене. Агентство отмечает, что Сербия является одним из самых сильных традиционных союзников РФ в Европе. Кроме того российские флаги приносили на некоторые из первых матчей группового этапа, в том числе в Мюнхене в прошлую пятницу рядом с флагами Шотландии в матче открытия против Германии.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер ранее потребовала отстранить сборные России и Белоруссии от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года по футболу. Министр направила соответствующее письмо президенту УЕФА Александру Чеферину.