Руководство «Барселоны» не удовлетворило 70-процентное сокращение зарплат

Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» посчитало недостаточным сокращение зарплат игроков на 70%.
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В руководстве эту сумму сочли слишком маленькой, чтобы покрыть ущерб от приостановки всех футбольных турниров. По информации источника, клуб намерен обратиться к игрокам с предложением повторно сократить и зарплаты.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о желании поддержать футбольную индустрию в период кризиса и пандемии коронавируса. Организация намерена создать кредитный фонд для помощи командам.
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