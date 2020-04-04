Руководство «Барселоны» не удовлетворило 70-процентное сокращение зарплат

https://static.news.ru/photo/ef731d2e-7667-11ea-9fb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcbarcelona/facebook.com

Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» посчитало недостаточным сокращение зарплат игроков на 70%.

Об этом сообщает издание AS. По его данным, в клубе считают, что эта мера не может компенсировать убытки, которые нанесла пандемия коронавируса, несмотря на то что сокращение зарплат сэкономит для команды около €14 млн.

В руководстве эту сумму сочли слишком маленькой, чтобы покрыть ущерб от приостановки всех футбольных турниров. По информации источника, клуб намерен обратиться к игрокам с предложением повторно сократить и зарплаты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о желании поддержать футбольную индустрию в период кризиса и пандемии коронавируса. Организация намерена создать кредитный фонд для помощи командам.