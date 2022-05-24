Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о сохранении действующего формата проведения чемпионата России в следующем сезоне. Премьер-лига пройдёт в два круга с участием 16 клубов, говорится на сайте организации.
Предложение сохранить действующую систему розыгрыша представила на утверждение исполкома рабочая группа, в которую вошли представители РФС и клубов РПЛ. Полностью состав участников РПЛ сезона-2022/23 будет определен по итогам стыковых матчей, — говорится в заявлении РФС.