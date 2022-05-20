«Расхлёбывать придётся всем»: в «Спартаке» не поддержали расширение РПЛ Генеральный директор «Спартака»: мораторий на вылет в РПЛ — это нарушение спортивного принципа

Евгений Мележиков / Фото Stupnikov Alexander/spartak.com/GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выразил позицию клуба по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона. В рассылке пресс-службы красно-белых для СМИ он назвал такую вероятность деструктивным решением.

Мнение «Спартака» остается неизменным — мы категорически против этого экономически необоснованного шага. Понимаю, что вопросы экономики, возможно, волнуют только наш клуб, но расхлёбывать последствия этого деструктивного решения все равно придётся всем, — сказал Мележиков.

Функционер назвал подобную реформу «худшей из возможных». Представитель «Спартака» обосновал позицию клуба тем, что красно-белые получат два домашних матча с низким интересом и два затратных выезда.

Лично для нас это не даст ничего кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов. Кроме того, мораторий на вылет — это нарушение спортивного принципа. Единственные выгодоприобретатели — команды, которым грозит ФНЛ, — резюмировал гендиректор «Спартака».

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) не поддержал решение РПЛ об увеличении числа участников соревнования с 16 до 18 команд.

По существующему регламенту сейчас в турнире выступают 16 команд, две худшие из которых вылетают из лиги напрямую, а ещё две проводят матчи с представителями Футбольной национальной лиги (ФНЛ), занявшими третье и четвёртое места.