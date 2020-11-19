Российские арбитры могут поехать на женский ЧМ-2023

Арбитры из России вошли в число кандидатов на судейство на женском ЧМ-2023, который состоится в Австралии и Новой Зеландии, следует из сообщения пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).
В частности, в расширенный список главных судей вошла Анастасия Пустовойтова. В числе ассистентов фигурирует Екатерина Курочкина.
В финальном списке числятся 56 судей и 100 помощников арбитра. Всего рассматривалось 750 кандидатов.
Ранее NEWS.ru писал, что первый в истории Саудовской Аравии женский чемпионат по футболу стартовал на этой неделе.
Так, в первенстве принимают участие 24 команды из Даммама, Джедды и Эр-Рияда. Победитель чемпионата получит $133 тысяч.