Российские арбитры могут поехать на женский ЧМ-2023

https://static.news.ru/photo/be788cc0-2a87-11eb-83e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арбитры из России вошли в число кандидатов на судейство на женском ЧМ-2023, который состоится в Австралии и Новой Зеландии, следует из сообщения пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).

В частности, в расширенный список главных судей вошла Анастасия Пустовойтова. В числе ассистентов фигурирует Екатерина Курочкина.

В финальном списке числятся 56 судей и 100 помощников арбитра. Всего рассматривалось 750 кандидатов.

Ранее NEWS.ru писал, что первый в истории Саудовской Аравии женский чемпионат по футболу стартовал на этой неделе.

Так, в первенстве принимают участие 24 команды из Даммама, Джедды и Эр-Рияда. Победитель чемпионата получит $133 тысяч.