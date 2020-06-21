Роспотребнадзор ознакомился с предложением «Динамо» о поправках регламента

https://static.news.ru/photo/b5b40a58-b3c0-11ea-9331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб «Динамо» Москва/vk.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ознакомилась с предложением московского «Динамо» по внесению поправок в футбольный регламент в случае выявления коронавируса у кого-то из футболистов.

«Динамо» предлагает отправлять на карантин только игрока с положительным тестом на коронавирус, ориентируясь на опыт Английской премьер-лиги (АПЛ). В этом также нет необходимости, потому что футболисты тестируются ежедневно, сообщает «Спорт-экспресс».

В клубе отмечают, что только подобные изменения позволят доиграть нынешний сезон чемпионата России по футболу, а также начать следующий.

В настоящий момент ведутся консультации.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля. Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00, но команда «Динамо» в полном составе была вынуждена уйти на карантин из-за трёх заразившихся COVID-19 футболистов.