https://static.news.ru/photo/e21ceaca-da49-11e9-824f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Lapresse/Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду хочет найти и отблагодарить девушек, которые бесплатно кормили спортсмена бургерами, когда он обучался в академии лиссабонского «Спортинга».

Роналду рассказал об этом в интервью на канале ITV . Футболист вспомнил времена, когда ему пришлось жить в столице Португалии в возрасте 11–12 лет вдали от семьи, оставшейся на Мадейре. Вечером, когда Роналду и его друзья по академии «Спортинга» хотели есть, они приходили к местному фастфуду, чтобы попросить у работавших там девушек бургеры, оставшиеся после закрытия ресторана.

Эдна и ещё две девушки, они были невероятны. Я никогда не видел их потом. Я спрашивал людей в Португалии, но мне так и не удалось их найти, — рассказал спортсмен.

Роналду выразил надежду, что интервью поможет ему найти щедрых девушек. Португалец признался, что хотел бы пригласить их в Турин или Лиссабон и поужинать с ними.

Хочу дать им что-то взамен. Я очень ценю то, что они делали. Никогда не забуду этого, — заключил Роналду.

Криштиану Роналду признался, что хотел бы обойти аргентинца Лионеля Месси по количеству «Золотых мячей» — главной индивидуальной награды в футболе. Как передавал News.ru, португалец заявил, что хотел бы получить шесть, семь или восемь «Золотых мячей».