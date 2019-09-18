Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду хочет найти и отблагодарить девушек, которые бесплатно кормили спортсмена бургерами, когда он обучался в академии лиссабонского «Спортинга».
Роналду рассказал об этом в интервью на канале
Эдна и ещё две девушки, они были невероятны. Я никогда не видел их потом. Я спрашивал людей в Португалии, но мне так и не удалось их найти, — рассказал спортсмен.
Роналду выразил надежду, что интервью поможет ему найти щедрых девушек. Португалец признался, что хотел бы пригласить их в Турин или Лиссабон и поужинать с ними.
Хочу дать им что-то взамен. Я очень ценю то, что они делали. Никогда не забуду этого, — заключил Роналду.
Криштиану Роналду признался, что хотел бы обойти аргентинца Лионеля Месси по количеству «Золотых мячей» — главной индивидуальной награды в футболе. Как передавал News.ru, португалец заявил, что хотел бы получить шесть, семь или восемь «Золотых мячей».