Радимов обрушился с критикой в адрес Газзаева из-за системы «весна — осень»

https://static.news.ru/photo/5ee76462-8cb6-11ea-89a3-fa163e074e61_660.jpg Владислав Радимов Фото: Фото: instagram.com/radimov02

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов негативно отреагировал на слова депутата от «Справедливой России» и экс-тренера «Алании» Валерия Газзаева о том, что европейские чемпионаты нужно играть по системе «весна — осень».

Радимов намекнул, что политик не имеет права критиковать футбольную систему, так как он сам не был хорошим тренером.

Я так понимаю, товарищ депутат во Владикавказе свои делишки понаделал, а теперь позарился на мировой футбол. Не думаю, что его туда пустят после того, что он натворил с «Аланией». Уж точно не тебе советы давать, — написал спортсмен в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что ФИФА предложила провести следующий сезон по системе «весна — осень». Вице-президент федерации Виктор Монтальяни заявил, что сезон в течение календарного года проводится в Америке. Это решение стоит использовать в Европе и Африке.