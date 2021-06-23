Причуды формата: как Украина может выйти в плей-офф Евро вместо Португалии

Наступил решающий день группового этапа Евро-2020, определится судьба не только тех, кто играет сегодня, но и сборной Украины, которая проиграла два матча из трёх. Подопечные Андрея Шевченко после тренировок вернутся в отель и будут болеть за французов и шведов.

Группа ада

На любом большом турнире есть хотя бы одна группа, в которой сконцентрирована чрезмерная мощь. На Евро-2020 это группа F — с Францией, Германией, Португалией и Венгрией. Чемпионы мира, чемпионы Европы, предыдущие чемпионы мира и... Венгрия. Шансов у неё, казалось, нет вообще. Но перед последним днём жива даже она, благодаря героической ничьей с французами.

Чтобы выйти из группы, венграм нужно обыграть Германию в Мюнхене. Можно сделать вид, что это реально, а можно быть честными и сказать, что шансов на такой исход нет. Точнее, они есть, но не превышают два-три процента. Немцы на этом Евро настроены очень решительно после провала на чемпионате мира в России. Йоахим Лёв вернул в команду ветеранов Хуммельса и Мюллера не для того, чтобы провалиться ещё раз. А в случае поражения Германия почти наверняка останется за бортом Евро.

Намного реальнее такой сценарий: Германия обыгрывает Венгрию с приличным запасом и всё решается в матче Франция — Португалия. Для Криштиану и компании в этом матче достаточно ничьей, так они займут третье место и выйдут в плей-офф не на Англию. Но ничья не очень устраивает французов, ведь ехать на «Уэмбли» в гости к англичанам в 1/8 финала — перспектива так себе.

Поэтому Франция точно будет играть на победу. И она считается в матче с Португалией явным фаворитом. Состав действующих чемпионов мира превосходит любой другой на этом турнире. В португальской команде тоже полно звёзд первой величины, но как команда они сейчас уязвимы. Это прекрасно показали немцы, отгрузившие им четвёрочку за полчаса.

Надежда Украины сегодня будет как раз на это: Португалия снова посыпется в защите, Франция не будет их жалеть и накидает целый мешок. Если команда Роналду проиграет с разницей в три мяча, то покинет турнир, а Украина выйдет в плей-офф. Насколько это вероятно? Не очень, прямо скажем. В этом ведь отчасти и суть нового формата Евро с 24 командами — чтобы из таких групп смерти с тремя грандами выходить могли все три.

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Вялая фурия

Ещё один сценарий, который позволит Украине выйти в плей-офф, — подарок от Испании или Швеции. Чтобы выйти в плей-офф, «Красной фурии» достаточно не проиграть Словакии. Тогда они с тремя ничьими займут третье место и повторят путь Португалии-2016. Именно таким образом тогда будущие чемпионы Европы вышли в плей-офф.

Испания образца 2021 года пока абсолютно не впечатляет. Ни одной победы и один гол в двух матчах со Швецией и Польшей — не тот перформанс, на который рассчитывали их болельщики. Сборная Словакии, которая считалась бы абсолютным аутсайдером с Испанией несколько лет назад, сейчас кажется командой с реальными шансами. На ничью — уж точно.

Но давайте всё-таки оттолкнёмся от самого вероятного развития событий: Испания сыграет лучше, чем в стартовых матчах, и победит Словакию. В таком случае судьба сборной Украины будет полностью зависеть от матча Польша — Швеция. Если поляки здесь не выиграют, то подопечные Шевченко выйдут в плей-офф. И вот этот сценарий выглядит более чем реальным.

Польша не сильнее Швеции никоим образом. У поляков есть Левандовски, но в целом состав скандинавов чуть сбалансированнее. Ничья там — и украинцы, вполне вероятно, поедут в Санкт-Петербург. Жаль, не на матч с Россией, но это в любом случае будет интересно!