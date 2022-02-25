Появились подробности отказа сборной Польши от игры с Россией в отборе ЧМ

Фото: pzpn.pl

Президент Польского футбольной союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что сборная Польши не намерена играть с российской командой в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В аккаунте в Twitter он также отметил, что они намерены призвать сборные Швеции и Чехии к подобному решению.

Хватит слов, пора действовать. Сборная Польши не намерена играть со сборной России в стыковом матче. Это единственное верное решение, — говорится в сообщении. Также глава Польского футбольного союза отметил, что...