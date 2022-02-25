Появились подробности отказа сборной Польши от игры с Россией в отборе ЧМ
Сборная Польши по футболу готова к техническому поражению из-за отказа играть с Россией
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
13:55, 26 февраля 2022
Фото: pzpn.pl
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Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятовски прокомментировал слова президента Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши о том, что их национальная команда намерена отказаться от стыковых матчей ЧМ-2022 против России. По словам Квятовски, они в курсе всех возможных последствий этого решения и не боятся даже возможного технического поражения, сообщает «Чемпионат».
Мы знаем обо всех последствиях и готовы к техническому поражению. Российская агрессия против Украины зашла слишком далеко и уже слишком поздно менять нашу позицию, — сказал Квятовски.
Сборная России должна сыграть с командой Польши в рамках полуфинала стыкового матча ЧМ-2022. Команда, которая пробьётся в финал, встретиться с победителем пары Швеция — Чехия.
Ранее сообщалось, что польский, шведский и чешский футбольные союзы выступят с совместным заявлением о намерении бойкотировать матчи со сборной России за право принять участие в финальной стадии чемпионата мира — 2022. Причина этого шага — военная операция РФ на территории Украины.