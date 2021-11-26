«Поставили под угрозу здоровье людей»: РПЛ о задержании фанатов ЦСКА

Предпринятые полицией меры в отношении фанатов московского ЦСКА по окончании матча 16-го тура с «Зенитом» нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей, заявили «Чемпионату» в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ). Лига пообещала провести расследование инцидента и не допускать подобного в будущем.

Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на «ВЭБ Арене» меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом, — говорится в заявлении.

В концовке матча болельщики ЦСКА устроили масштабное фаейр-шоу, на что отреагировали сотрудники полиции, заблокировавшие фанатов на трибуны «ВЭБ Арены». Впоследствии фанатов стали группами выводить со стадиона, некоторых задерживали.

Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» завершился победой гостей со счётом 2:0. На 34-й минуте счёт открыл полузащитник санкт-петербуржцев Клаудиньо, а на 94-й преимущество действующих чемпионов удвоил Андрей Мостовой.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала десятки болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом», сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД. Причиной массового задержания могло стать пиротехническое шоу, которое устроили фанаты «красно-синих».