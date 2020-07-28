Трансферное окно в России не успело открыться, а уже состоялся громкий переход — в «Зенит» приехал чемпион Англии Деян Ловрен. Но в скором времени может произойти не менее яркий трансфер в обратную сторону. В СМИ активно обсуждается интерес со стороны итальянских клубов к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку. Речь идёт о «Милане», «Аталанте», «Фиорентина» и «Лацио». Увидим ли мы в скором времени ещё одного футболиста из РФ в Европе, и нужно ли это Миранчуку сейчас, — разбирался NEWS.ru.

Миранчук и «Милан»

Разговоры о Миранчуке и Европе идут уже давно. В СМИ не раз упоминались клубы Италии, Германии и Испании. Об интересе того же «Милана» стало известно ещё весной. На днях же известный журналист Нобель Арустамян приоткрыл новые подробности в возможной совместной судьбе этой команды и Миранчука.

«Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время «россонери» сделают очередное предложение «Локомотиву» и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он — одна из целей Стефано, — написал Арустамян на своей странице в Telegram.

По мнению журналиста, «Локомотив» уже долгое время убеждает нас, что не продаст Миранчука меньше, чем за €20 млн. Но сумма выкупа в контракте Алексея всего €8 млн.

Я понимаю, что у Локо есть договорённость с агентами Миранчука о том, что с покупателей они будут пытаться получить больше, уж точно двузначную сумму, — заключил Арустамян.

Неужели трансферу быть? Действительно, главный наставник «россонери» давно следит за полузащитником «Локомотива». Правда, до коронавирусной паузы итальянский специалист был в большей степени озабочен своей судьбой. Ещё зимой активно велись разговоры о том, что в скором времени на место Пиоли должен прийти Ральфа Рангник. Этот вопрос, по утверждениям многих, был решённым. Но Пиоли удалось развернуть к себе всех недоброжелателей. Его «Милан» после длительной коронавирусной паузы продемонстрировал потрясающий результат: только три ничьи в десяти турах (все остальные победы). При этом в последних матчах были побеждены «Ювентус», «Лацио» и «Рома». Так из карантина ещё не выходил никто!

Это обстоятельство позволило ему сохранить место в «Милане». И что важно, если верить словам источников, по прошествии времени интерес к российскому футболисту у итальянского специалиста не пропал. И это очень значимый аргумент в пользу будущего трансфера Миранчука в «Милан».

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Сам по себе переезд в топовый чемпионат — это большой скачок вверх по карьерной лестнице для любого российского футболиста. И не нужно говорить, что «Милан» уже не тот. Во-первых, «россонери» постепенно начинают приходить в себя (возможно, на этот раз уже окончательно). Во-вторых, эта команда явно выше уровня «Сельты». В «Милане» у Миранчука появится возможность сыграть вместе с Ибрагимовичем, а рядом будет находиться тренер, который станет ему доверять. Казалось бы, идеальный расклад событий! Однако всё на самом деле не так однозначно.

Главный аргумент против — в предстоящем сезоне «россонери» будут выступать только в Лиге Европы. Вряд ли Алексей Миранчук, который в том числе внёс немалый вклад для того, чтобы «Локомотив» попал в групповой этап Лиги чемпионов, станет размениваться на столь мелкую монету.

К тому же, в нынешнем «Милане» столько интриг и перипетий (почти как в нашем «Спартаке»), что ситуация может перемениться в любой момент. Сегодня Пиоли даёт результат, ему доверяют, позволяют ставить в состав Алексея Миранчука, а завтра он оступается, ему моментально указывают на дверь, а российскому футболисту — на скамейку (в лучшем случае).

Миранчук и «Аталанта»

Но не только «Милан» заинтересован в услугах Миранчука. Вторым наиболее активным участником в этой истории является «Аталанта». Накануне стало известно, что спортивный директор футбольного клуба из Бергамо Джованни Сартори сделал запрос «Локомотиву» по Миранчуку. Как сообщают СМИ, представители итальянской команды выясняли реальную стоимость игрока.

Конечно, «Аталанта», которая находится в более благоприятном финансовом положении, легче может пойти на контакт и в конечном счёте согласиться на требования «Локомотива». Для самого же футболиста выступление за «Аталанту» гарантирует участие в Лиге чемпионов, что является, пожалуй, на данный момент для него целью номер один. Но и в клубе из Бергамо спортсмена ожидает немало рисков. Начиная от банальной адаптации и заканчивая конкуренцией в коллективе.

Впрочем, говорить обо всём этом ещё рано. Пока «Аталанта» не предложила готовый контракт «Локомотиву». Также, по информации наших источников, Миранчук входит в максимально расширенный список из претендентов на попадание в команду из Бергамо. Если кто-то и проявляет более предметный интерес в Италии к Миранчуку, то это только «Милан».

Миранчук и Россия

Но каким бы ни был предметный интерес из Италии, вряд ли Миранчук покинет «Локомотив» в это трансферное окно. И, как бы это странно ни звучало, в данной ситуации это будет наиболее верным решением. Сейчас объясним, почему.

Во-первых, переезд в Италию здесь и сейчас не является острой необходимостью. Алексею всего 24 года. Если он будет выступать хотя бы на том же уровне, что и сейчас, то от предложений из Европы не уйдёт. Более того, в следующем году у него заканчивается контракт с «Локомотивом». Следовательно, в качестве свободного агента он не будет зависим от ценников «Локомотива» и сможет сам распоряжаться своей судьбой.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во-вторых, хоть ранее Кикнадзе и говорил, что готов рассмотреть хорошее предложение по Миранчуку, есть ощущение, что ему самому и уж тем более главному трененру Марко Николичу хотелось бы сохранить хотя бы на сезон лидера команды и по совместительству человека, который не позволил «Локомотиву» потерять вторую строчку в Российской премьер-лиге (РПЛ). Клубу предстоит тяжелейший посткоронавирусный сезон, который будет включать в себя выступление на двух фронтах одновременно. Если «Локомотив» хотя бы на третий год хочет сыграть чуть больше шести матчей, то присутствие Алексея Миранчука просто необходимо. Сам же футболист сможет в очередной раз показать свои умения на главной европейской арене. Выступит хорошо — глядишь, придёт контракт от более именитого клуба.

И самое важное. Летом будет чемпионат Европы. Чтобы попасть в сборную и закрепиться в основном составе, футболисту необходима постоянная игровая практика на протяжении всего сезона. Её на данный момент может обеспечить только «Локомотив». Уезжать сейчас хоть в «Милан», хоть в «Аталанту» — большой риск. Конечно, у нас в этом отношении есть негативный пример с Фёдором Смоловым. Не желая лишиться чемпионата мира, он отвергал предложения от европейских клубов, и в итоге остался ни с чем. Может ли подобное произойти с Миранчуком? Ответить однозначно на этот вопрос сейчас невозможно. В любом случае в пользу Алексея играет возраст. Он ещё успеет получить свой контракт из Европы. Раз на Смолова за всем тем, что с ним произошло после чемпионата мира, обратили внимание представители из топ-5, то и у Миранчука получится. А пока лучше остаться в России и помочь «Локомотиву».