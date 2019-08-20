https://static.news.ru/photo/6248d142-c360-11e9-b92e-fa163e074e61_660.jpg Икер Касильяс Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вратарь португальского футбольного клуба «Порту» испанец Икер Касильяс может вернуться на поле в конце года.

Как сообщает издание A Bola, в декабре 38-летний голкипер пройдёт медицинские тесты, чтобы определить, сможет ли он снова играть за португальцев.

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании перенёс инфаркт миокарда на тренировке. 37-летний Касильяс был госпитализирован и прооперирован. 6 мая он был выписан из больницы, писал News.ru. В июле он вернулся к тренировкам. Сообщалось, что испанец может завершить карьеру, однако сам вратарь эту информацию опроверг.