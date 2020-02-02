https://static.news.ru/photo/88c0e730-45c2-11ea-8d83-fa163e074e61_660.jpg Эмиль Алиев Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев рассказал о задачах, которые будут поставлены перед национальной командой на чемпионате мира — 2020.

Будет поставлена задача завоевать медали. Надеюсь, что сборная будет в полном порядке, — цитирует Алиева ТАСС.

Ранее сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии со счётом 4:3 в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира. По итогам трёх туров российская команда заняла первое место в группе С и напрямую вышла на чемпионат мира, писал NEWS.ru.