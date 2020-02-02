Эмиль Алиев Эмиль Алиев Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев рассказал о задачах, которые будут поставлены перед национальной командой на чемпионате мира — 2020.

Будет поставлена задача завоевать медали. Надеюсь, что сборная будет в полном порядке, — цитирует Алиева ТАСС.

Ранее сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии со счётом 4:3 в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира. По итогам трёх туров российская команда заняла первое место в группе С и напрямую вышла на чемпионат мира, писал NEWS.ru.

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