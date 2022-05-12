Отели в Катаре отказались размещать представителей ЛГБТ во время ЧМ-2022

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Ряд отелей в Катаре не будут принимать представителей ЛГБТ-сообществ во время чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает SVT Sport. Из 69 рекомендованных гостиниц в Катаре только в 33 отметили, что готовы принят нетрадиционную пару без каких-либо проблем.

Журналисты SVT Sports написали в 69 гостиниц, которые представлены на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) в качестве рекомендованных к размещению гостей во время чемпионата мира по футболу в Катаре. Репортёры представились гей-парой из Швеции.

По данным источника, 13 гостиниц проигнорировали на запрос о размещении. Из 56 ответивших три отеля отказались в заселении представителей ЛГБТ. Другие 20 отелей потребовали скрывать сою ориентацию. В одном из отелей отметили, что за публичную демонстрацию нетрадиционных отношений гости будут переданы в полицию.

Ранее ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении всех российских команд с международных турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Таким образом сборная Росси пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.