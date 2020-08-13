Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

https://static.news.ru/photo/ced6bfec-dd75-11ea-adfc-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Окружение португальского футболиста Криштиану Роналду опровергло информацию о вероятном переходе спортсмена в испанскую «Барселону» из итальянского «Ювентуса», цвета которого сейчас защищает нападающий. По словам ближайших к нему людей, «сине-гранатовые» не предлагали трансфер «туринцам». По заявлениям знакомых звезды, игрок собирается выполнить контрактные обязательства с «Юве».

Соглашение с итальянским клубом действует до 2022 года, передаёт издание AS. Футболист перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за €117 млн. Окружение Роналду добавило, что известный нападающий и его семья счастливы в Турине.

Накануне испанский инсайдер Гильермо Балаге заявил, что «Ювентус» поручил агенту форварда Хорхе Мендесу предложить услуги португальского нападающего ряду ФК, в том числе «Реалу», «Пари Сен-Жермен», команде из MLS и даже «Барселоне».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бразильский нападающий Неймар, выступающий за парижский футбольный клуб ПСЖ, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» совершил 16 успешных обводок, повторив рекорд турнира, установленный Лионелем Месси.

По данным статистического ресурса Opta Sports, аргентинец из «Барселоны» обвёл соперников 16 раз в матче с «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.