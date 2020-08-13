Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

Окружение португальского футболиста Криштиану Роналду опровергло информацию о вероятном переходе спортсмена в испанскую «Барселону» из итальянского «Ювентуса», цвета которого сейчас защищает нападающий. По словам ближайших к нему людей, «сине-гранатовые» не предлагали трансфер «туринцам». По заявлениям знакомых звезды, игрок собирается выполнить контрактные обязательства с «Юве».
Соглашение с итальянским клубом действует до 2022 года,
Накануне испанский инсайдер Гильермо Балаге заявил, что «Ювентус» поручил агенту форварда Хорхе Мендесу предложить услуги португальского нападающего ряду ФК, в том числе «Реалу», «Пари Сен-Жермен», команде из MLS и даже «Барселоне».
Ранее NEWS.ru сообщал, что бразильский нападающий Неймар, выступающий за парижский футбольный клуб ПСЖ, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» совершил 16 успешных обводок, повторив рекорд турнира, установленный Лионелем Месси.
По данным статистического ресурса Opta Sports, аргентинец из «Барселоны» обвёл соперников 16 раз в матче с «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.
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