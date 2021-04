Ой, всё: как жила и как умирала футбольная Суперлига

Суперлига по футболу, с запуска которой прошло двое суток, официально приостановлена. Все английские топ-клубы, а также итальянские команды «Интер» и «Милан» вышли из нового турнира. Как великая идея Флорентино Переса и Андреа Аньелли умерла в одночасье, рассказывает NEWS.ru.

«Мы спасли футбол»

Сказать, что реакция на создание новой футбольной Суперлиги была негативной, — не сказать ничего. Фанаты, действующие и бывшие футболисты, важные функционеры, директора клубов и даже главы некоторых стран осудили создание европейской Суперлиги, назвав этот проект алчным и полностью противоречащим всем принципам футбола.

Не было сомнений в том, что оказываемое давление на 12 топ-клубов, объединившихся в Суперлигу («Милан», «Интер», «Ювентус», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Атлетико» и «Барселона»), не пройдёт бесследно. Но вряд ли кто-то мог предположить, что всё закончится так быстро. Началом же конца стало событие, которое развернулось накануне возле стадиона «Стэмфорд Бридж».

Болельщики «Челси» устроили мощную акцию протеста перед матчем 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Фанаты жгли фаеры, скандировали «Мы — фанаты, а не покупатели», а затем и вовсе заблокировали проезд к стадиону автобусу, в котором «Челси» направлялся на игру против «Брайтона». Болельщики «синих» были настолько радикально настроены, что из автобуса пришлось выйти техническому советнику «Челси» Петру Чеху, чтобы успокоить собравшихся.

'We're fans not customers.'



Noisy outside of Stamford Bridge still pic.twitter.com/xUwuJmWCen — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) April 20, 2021

Акция протеста «синих» в итоге принесла плоды. Автор Sky Sports Кейв Солхекол обрадовал болельщиков новостью о том, что «Челси» собирается выйти из Суперлиги. Фанаты праздновали это известие, словно победу любимой команды в большом турнире. «Мы спасли футбол», — гордо скандировали они.

WE SAVED FOOTBALL



Chelsea fans celebrate the news that the club has begun the process to leave the Super League.



(via @RiyadDilhan ) pic.twitter.com/QIOQAoMN6r — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021

Эффект домино

Ну а дальше сработал эффект домино. Сразу после инсайда о намерениях «Челси» покинуть «лигу Переса» (Флорентино Перес — президент «Реала» и один из основателей Суперлиги) стало известно, что «Манчестер Сити» тоже готовит документы, чтобы выйти из нового турнира. «Горожане» как раз и стали первой командой, кто официально разорвал сотрудничество с Суперлигой. Чуть погодя с официальными заявлениями о выходе выступили «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Последним из топ-6 английских клубов, кто покинул Суперлигу, стал «Челси», который, по сути, всю эту кашу и заварил (по выходе из турнира).

Посыл всех сбежавших клубов был идентичен. Мы пересмотрели свои взгляды, мы возвращаемся в футбольную семью. Лондонский «Арсенал» даже попросил прощения за свой поступок.

Мы совершили ошибку и просим прощения, — гласит сообщение в Twitter клуба.

Многие футболисты английских клубов впоследствии признались, что они не поддерживали идею Суперлиги. Одним из таких игроков был капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

Нам не нравится идея этого турнира, и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция. Наша приверженность футбольному клубу «Ливерпуль» и его болельщикам абсолютна и безоговорочна, — написал Хендерсон на своей странице в Twitter.

Что же касается клубов из других стран, то как только началась вся эта история, появилась информация, что «Атлетико» и «Барселона» тоже покинули Суперлигу, но она оказалась недостоверной. На данный момент, по сообщению журналиста итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо, «Милан» и «Интер» присоединились к английским топам. Ни подтверждения, ни опровержения этим словам пока не поступало.

AC Milan/facebook.com

Последствия

Глобально говорить о последствиях пока рано. Главный удар в этом отношении должен нанести Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Простит ли Чеферин нарушителей или накажет — это один из главных вопросов на данный момент (первое выступление главы УЕФА было максимально нейтральным). Впрочем, и без УЕФА некоторым клубам уже аукнулся их побег в Суперлигу и возвращение из неё.

Так, например, накануне Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед», сообщил talkSPORT. Изначально это решение Вудворда связали с последними событиями, но потом информация обновилась: Суперлига здесь ни при чём, а свой пост функционер сохранит до конца 2021 года. Подобные разногласия возникли и в отношении президента «Ювентуса» Андреа Аньелли. Сначала СМИ дали новость, что функционер покинул свой пост, потом последовало опровержение.

На данный момент также идут активные разговоры о том, что компания Fenway Sports Group выставила на продажу футбольный клуб «Ливерпуль» после фиаско с участием в проекте Европейской Суперлиги, сообщило indykaila News. Такая же участь, видимо, ждёт и «Манчестер Юнайтед». Daily Mail пишет, что семья Глейзеров может продать контрольный пакет акций клуба.

К слову, это не все невзгоды, которые обрушились на «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». После выхода МЮ из Суперлиги акции клуба резко подешевели. На эту новость оперативно отреагировал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Ирландец задумался о том, чтобы приобрети «красных дьяволов».

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!

What do you think? — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 20, 2021

«Ливерпулю» тоже не помешала бы финансовая поддержка. Один из спонсоров клуба — компания TRIBUS Ltd — разорвал контракт с командой на фоне новостей о её участии в создании Европейской Суперлиги. Поговаривают (пока это неофициально), что очень серьёзные санкции коснутся «Реала». Вплоть до бана на неопределённый срок в Лиге чемпионов. Как-никак весь этот шум поднял Перес.

Реакция со стороны Суперлиги

К слову, о Пересе. Несмотря на то что его великая идея на глазах рушится, функционер всё равно не теряет надежду. Об этом говорит даже тот факт, что Суперлигу не закрыли, а только приостановили. В пресс-релизе, который вышел ночью, Суперлига намекает, что это далеко не конец: они пересмотрят формат и постараются всё-таки спасти футбол.

Флорентино Перес AFP7 via ZUMA Wire/ТАСС

Учитывая текущие обстоятельства, мы разработаем наиболее подходящие шаги для изменения формы проекта, не забывая о наших целях — предложить болельщикам лучшие из возможных впечатлений, одновременно увеличивая солидарные выплаты для всего футбольного сообщества, — говорится в заявлении.

Что это было?

Ну и немного нашего мнения на этот счёт.

Перес был очень близок к тому, чтобы разделить весь футбольный мир на «до» и «после». Но его проект под названием «Суперлига» оказался настолько зыбким, что теперь невольно задаёшься вопросом: а для чего всё это было нужно? Для того, чтобы на два дня заполнить всё информационное поле? Для того, чтобы нанести весомый репетиционный урон таким великим клубам, как «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, «Барселона»? Для того, чтобы «Спартак» похайпился в Twitter?

Ведь, по сути, участники Суперлиги своей инициативой не добились ровным счётом ничего (ну, кроме того, что у них теперь огромное количество хейтеров). Богаче они не стали, большее влияние не получили. А может, на данном этапе они за этим вовсе не гнались? Может быть, цель заключалось в другом?

В чём же? В том, чтобы привлечь внимание мировой общественности к тому, что футбол также находится сейчас в кризисе и ему нужна помощь. В том, чтобы показать, что в УЕФА не всё идеально. В том, чтобы сдвинуть с мёртвой точки (читай между строк: заставить работать) товарищей, преспокойно сидящих на берегах швейцарских озёр.

Что бы там ни произошло, главное послевкусие от событий последних дней следующее: «большие дяди» провернули какой-то хитрый план, о котором никому не сообщили. Возможно, придёт время, когда мы поймём, зачем это было нужно. А пока продолжаем жить, как и раньше. Или как раньше уже не получится?