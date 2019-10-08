https://static.news.ru/photo/2ef98772-e9a9-11e9-9513-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: fcdynamo.ru

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал своё назначение, отметив, что будет стараться переломить неудачную серию выступлений команды.

Новиков поблагодарил клуб за доверие и подчеркнул, что понимает всю ответственность новой должности.

Не собираюсь делать никаких скидок на приставку «и.о.». Моя задача — добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей, — цитирует Новикова пресс-служба клуба.

Новиков отметил, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции. Первоочередной задачей он назвал налаживание взаимопонимания с футболистами.

Новиков на данный момент возглавляет дубль «бело-голубых», который лидирует в молодёжном первенстве, и с 8 октября будет совмещать обе тренерские должности.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо» после поражения «Оренбургу» со счётом 0:2 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.