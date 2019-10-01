https://static.news.ru/photo/bee6b968-e454-11e9-96a2-fa163e074e61_660.jpg Ламин Диаби-Фадига Фото: AlexPress/www.imago-images.de/Global Look Press

Французский футбольный клуб «Ницца» расторг контракт с нападающим Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника Каспера Дольберга за €70 тысяч.

Французский футболист после инцидента признался в краже, сообщает L'Equipe. По информации СМИ, 18-летний Диаби-Фадига не долго оставался без команды и уже заключил новый контракт с клубом «Париж», выступающим в Лиге 2.

Диаби-Фадига является воспитанником «Ниццы», за основную команду он дебютировал 11 августа 2018 года. Он провёл за французский клуб семь матчей.

Пьяному футболисту «Челси» пришлось разбираться с полицией из-за чипсов, писал News.ru.