Не по стопам «Зенита»: «Локомотив» выстоял в матче против «РБ Зальцбурга»

https://static.news.ru/photo/6bf1648e-13ff-11eb-8ada-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Последним из российских клубов открывал еврокубковый сезон «Локомотив» выездным матчем против «РБ Зальцбурга». Подопечным Николича с трудом удалось выстоять в Австрии. Игра завершилась со счётом 2:2. О событиях встречи — в материале NEWS.ru.

Состав «Локомотива» претерпел изменения. Из-за травм не могли принять участие во встрече Дмитрий Баринов и Михаила Лысова, что в целом не являлось новостью. А вот отсутствие Владислава Игнатьева, который в последних матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) играл далеко не последнюю роль в команде, стало неожиданностью. Зато успел к матчу восстановиться капитан команды Ведран Чорлука.

Известная своим не на словах атакующим стилем австрийская команда сразу же взяла мяч под контроль, однако действовали хозяева на первых порах без сильного давления. Во многом это стало следствием очень организованной игры российских футболистов. «Железнодорожники» действовали очень спокойно, слаженно в обороне, а свои шансы искали за счёт контратак. Так уже на шестой минуте Фёдор Смолов и Антон Миранчук организовали первый опасный момент у ворот Чичана Станковича. Антон после передачи Фёдора пробил низом в дальний угол — выручил вратарь. Вслед за этим случился выход Рифата Жемалетдинова, он пытался прокинуть голкипера, но немного не повезло. Впрочем, опасные атаки футболистов «Локо» нисколько не встряхнули хозяев, что в итоге привело к более ощутимым последствиям. На 19-ой минуте Миранчук от угла поля исполнил подачу на ближнюю штангу, мяч сначала оказался у Жемалетдинов, он сделал скидку в центр штрафной, где Эдер головой направил мяч в ворота.

Оставшееся время «Локомотив» не терял концентрацию, особенно хорошо команда действовала в обороне, что нельзя было сказать о сопернике. Австрийцы, конечно, в концовке сорокапятиминутки завладели мячом, но польза от этого была минимальной (были моменты у Ульмера и Камара, но оба мяча даже не попали в створ). Тем обиднее, что под самый занавес «железнодорожники» всё-таки пропустили мяч. Австрийцы получили возможность разыграть угловой. Юнузович отправил аккуратную передачу на Собослаи, который, обработав мяч, нанёс удар. Мяч сначала угодил в перекладину, а оттуда уже в сетку ворот.

По тому давлению, с которым начал «РБ Зальцбург» второй тайм, было понятно, что второй пропущенный гол — дело времени. Уж очень сильно взвинтила скорость австрийская команда, к чему «железнодорожники» оказались не готовы. Как следствие уже на 49-ой минуте австрийцы ушли вперёд. Произошло это следующем образом: Дака принял передачу в штрафной, покатил мяч на Юнузович, а тот уже перенаправил его створ ворот. Мяч после рикошета от ноги Куликова залетел в угол рамки.

Усилившееся давление со стороны австрийцев во втором тайме, подвигло Марко Николича к тому, чтобы внести изменения в состав. Главный тренер решил полностью видоизменить атакующую линию. Вместо автора первого гола Эдера вышел Зе Луиш, а Миранчука заменил Виталий Лисакович. Ранее поле покинул Фёдор Смолов. Так вот, это решение впоследствии принесло положительные плоды «железнодорожникам». Не прошло пяти минут с выхода на поле Лисаковича, как он стал автором гола. Живоглядов справа выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лисаковича, который оказался без опеки соперников, головой пробил под ближнюю штангу. Так «железнодорожники» и сравняли счёт. Австрийцы в оставшееся время пытались забить третий (в какой-то момент они были близки к этой цели), но «Локомотиву» удалось выстоять. Матч в итоге завершился со счётом 2:2.

Что ж, первый тур Лиги чемпионов в очередной раз показал, как непросто нашим командам даётся игра в Европе. Вне зависимости от статуса, уровня соперника любой российский клуб оказывается в оцепенении на европейской арене. То ли всему виной слишком тепличные условиях внутреннего чемпионата, то ли проблема в недооценке соперника, то ли российские клубы сами по себе ещё слабы — мысли, которые из года в год преследуют нас. И пока мы пытаемся дойти до истины, такие команды, как «Брюгге» (для справки: бюджет бельгийской команды в два меньше зенитовского) потешаются над нами.

Конечно, можно похвалить «Краснодар» (особенно «Краснодар») и «Локомотив» за то, что им удалось выстоять и заработать хотя бы какие-то очки, в отличие от «Зенита», который почти ничего не противопоставил бельгийцам. Однако в любом случае не такого мы старта ждали от российских команд в Лиге чемпионов. Впрочем, тут напрашивается фраза великого футбольного классика: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Действительно, пора уже смириться и принять то, что мы имеем. В Европе мы невзрачны. Точка.