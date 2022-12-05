Назван клуб, в который перейдет Роналду уже в январе Криштиану Роналду станет игроком «Аль-Насра» в январе

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press

Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду станет игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии уже 1 января 2023 года, сообщает Marca. 37-летний футболист будет зарабатывать €200 млн в год.

По данным газеты, форвард подпишет контракт сроком на 2,5 года. За это время он сможет заработать полмиллиарда евро, в эту сумму включены зарплата и рекламные доходы. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду. Соглашение действовало до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Таким образом, нападающий остался без клуба в преддверии ЧМ-2022 в Катаре. На турнире он сыграл в трех матчах и забил один мяч — в матче с Ганой. 6 декабря Португалия сыграет в 1/8 финала с командой Швейцарии.

Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, где жестко раскритиковал «Манчестер Юнайтед», главного тренера Эрика тен Хага и владельцев клуба — американских миллиардеров Глейзеров.