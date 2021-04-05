«Мы были счастливы без него»: фанаты «Валенсии» затравили Черышева

https://static.news.ru/photo/aa925726-95ea-11eb-aaec-96000091f725_660.jpg Денис Черышев Фото: Inigo Larreina/Keystone Press Agency/Global look Press

Болельщики испанской «Валенсии» обрушились с критикой на российского полузащитника команды Дениса Черышева. Они остались недовольны его выступлением в матче 29-го тура Примеры против «Кадиса».

«Валенсия» уступила 1:2, и Черышева фанаты поспешили сделать крайним. Формальный повод для недовольства у них был: выйдя на замену на 73-й минуте, россиянин вскоре получил шанс отличиться, но его удар оказался неточным.

При этом Денис не играл более двух месяцев, поскольку восстанавливался после травмы. В Twitter многие болельщики выразили мнение, что его возвращение не пошло команде на пользу.

Как мы были счастливы без Черышева. Возвращаемся в реальность, — говорится в одном из сообщений.

Que felices Ã©ramos sin Cheryshev...

Vuelta a la realidad. — Zubimendista (@CHE_TXURIURDIN) April 4, 2021

Интернет пестрит громкими высказываниями фанатов, в том числе и нецензурными. Суть же их сводится к тому, что Денису, по мнению болельщиков, не место в команде. «Бесполезный хромой», «Черышев — это крах», «Он не должен играть за „Валенсию“», — это лишь малая часть отзывов о россиянине.

Ряд пользователей припомнил блестящую игру Дениса на домашнем чемпионате мира — 2018, после которого он «пропал». Стоит отметить, что именно после ЧМ-2018 Черышев перешёл в «Валенсию» сначала на правах аренды, а затем его трансфер был выкуплен.

Ранее NEWS.ru писал, что болельщики устроили в соцсетях обструкцию сборной России. Поводом послужило поражение национальной команды от Словакии со счётом 1:2 в матче отборочного турнира ЧМ-2022.