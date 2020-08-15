Мусаев и Николич прокомментировали победу «Локомотива» над «Краснодаром»

https://static.news.ru/photo/c945d95e-df24-11ea-9113-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский «Локомотив» в матче второго тура Российской премьер-лиги обыграл «Краснодар» со счётом 1:0, гол на 43-й минуте забил Алексей Миранчук.

Наставник «быков» Мурад Мусаев на послематчевой пресс-конференции отметил, что его команде не хватило мощности и давления, чтобы добиться позитивного результата. По его словам, в первом тайме «Краснодар» демонстрировал качественный футбол, но не воспользовался возможностями. Мусаев также коснулся темы совершённых им замен.

Вы прекрасно знаете Шапи и Смольникова. Для того, чтобы добавить мобильность, они неплохо справились, но так как не отыгрались, нельзя сказать, что была игра со знаком плюс, — заключил он.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич напомнил, что его команда одержала вторую победу подряд в РПЛ.

Два тура и две победы. Я счастлив. Был отличный матч, у нас были моменты забить раньше и второй, и третий гол. Но последние 50 минут все нервничали. Мы заслужили победу. Через три дня новый матч. У нас есть новые игроки, которым необходимо познакомиться с командой. В перерыве откорректировали немного позиции, мы поняли, в каких зонах «Краснодару» удаётся создавать опасные моменты, — сказал наставник «железнодорожников».

Николич посчитал, что его команде во второй половине встречи удалось сделать всё, чтобы лишить «Краснодар» возможности вести созидательную игру.

Как писал NEWS.ru, в другом матче второго тура РПЛ ЦСКА одолел «Тамбов» со счётом 2:1.