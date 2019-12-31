Главный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» португалец Жозе Моуринью получил предупреждение от арбитра за попытку посмотреть в блокнот тренера «Саутгемптона» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Моуринью таким образом попытался узнать тактику соперников лондонцев в концовке матча, когда его команда проигрывала 0:1. С таким счётом встреча в итоге и завершилась. Единственный мяч на 17-й минуте забил нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс.
«Тоттенхэм» после этой встречи занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Саутгемптон» на 11-м месте (25 очков).
Как писал NEWS.ru, до своего назначения тренером лондонцев Жозе Моуринью, находившийся тогда в статусе безработного, не смог сдержать слёз, когда рассказывал, как он соскучился по футболу.
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