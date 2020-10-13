Молодёжная сборная РФ по футболу вышла на чемпионат Европы — 2021

https://static.news.ru/photo/f7a3e184-0d72-11eb-af48-fa163e074e61_660.jpg Фото: rfs.ru

Российские футболисты молодёжной команды по футболу (до 21 года) выиграли у команды Латвии и вышли в финальную часть чемпионата Европы.

Матч в Риге завершился со счётом 1:4. У россиян отличились Константин Кучаев (28-я минута), Павел Маслов (51), Даниил Лесовой (55) и Александр Ломовицкий (86). Хозяева отыграли один мяч на 93-й минуте, гол забил Кристерс Лусиньш.

По итогам встречи молодёжная сборная России набрала 23 очка и вышла на первое место в группе.

Последний раз российская «молодёжка» участвовала в финальной части Евро в 2013 году. Тогда футболисты проиграли все матчи сборным Нидерландов, Испании и Германии, заняли последнее место в группе и вылетели из турнира.

NEWS.ru писал, что футболисты сборной России по футболу успешно прошли тесты на коронавирус. Результаты оказались отрицательными. Игроки продолжают подготовку к матчу Лиги наций с Венгрией. Игра пройдёт 14 октября на стадионе «Динамо». Начало встречи в 21:45.