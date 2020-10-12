Сборная России по футболу успешно прошла тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/3671185a-0cc9-11eb-88f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: rfs.ru

Результаты теста на COVID-19 сборной России по футболу оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое, согласно требованиям УЕФА, прошли члены сборной России, все результаты оказались отрицательными, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 игрока продолжают в Новогорске подготовку к матчу Лиги наций с Венгрией, который пройдёт 14 октября на стадионе «Динамо». Игра начнётся в 21:45.

Ранее сообщалось, что перед матчем с Турцией (1:1) 11 октября россияне из-за подозрительных тестов на коронавирус лишились трёх игроков — вратаря Гильерме и защитников Марио Фернандеса и Георгия Джикию.

NEWS.ru писал, что центровой баскетбольного клуба «Зенит» Антон Пушков и защитник команды Остин Холлинз получили положительные тесты на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Как уточняется, в настоящее время заболевшие находятся на самоизоляции. В ближайшее время будут проведены повторные тесты для подтверждения заболевания.