Мира мало: как Россия играла в решающих матчах, где её устраивала ничья

Сборной России по футболу предстоит провести выездной матч с Хорватией, который решит судьбу путёвки на чемпионат мира — 2022. Чтобы получить прямую путёвку в финальную часть, команде Валерия Карпина достаточно не проиграть. Вспоминаем, как складывалась судьба российской сборной, когда в решающих матчах у неё не было необходимости побеждать.

Прощание с Черчесовым

Последний такой случай произошёл совсем недавно. В заключительном матче группового этапа Евро-2020 россиянам для выхода в 1/8 финала было достаточно на выезде сыграть вничью с Данией, но эту задачу команда провалила.

В первом тайме сборная России уверенно оборонялась и даже имела блестящий шанс в контратаке, но в конце первого тайма Миккель Дамсгор всё же открыл счёт дальним ударом. Во второй половине игры россиянам пришлось отыгрываться, но чудовищная ошибка Романа Зобнина, который выкатил мяч сопернику практически на пустые ворота, поставила россиян в совсем печальное положение. При этом у гостей был шанс вернуться в игру благодаря голу с пенальти Артёма Дзюбы, но датчане тут же ответили ещё двумя точными ударами и окончательно оформили турнирным амбициям соперника смертный приговор.

Марио Фернандес и тренер Станислав Черчесов в третьем туре группового этапа Евро-2020, Россия — Дания Franz Waelischmiller/ SVEN SIMON/Global Look Press

Станислав Черчесов, для которого матч с Данией стал последним в качестве главного тренера сборной, позже говорил, что огромную роль в успехе соперника сыграли болельщики, которые смогли создать на стадионе в Копенгагене сумасшедшую атмосферу. В матче с Хорватами в Сплите наверняка будет что-то похожее.

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В концовке отборочного турнира к чемпионату мира — 2014 сборная России оказалась в выгодном положении. Команда Фабио Капелло обменялась победами с главным конкурентом в борьбе за первое место — Португалией, а остальные матчи сыграла успешнее, чем грозный оппонент. У россиян образовался очковый запас, который позволял им в заключительном туре на выезде сыграть вничью с Азербайджаном.

Началось всё для гостей очень обнадёживающе, счёт уже на 16-й минуте открыл лидер той команды Роман Широков, вот только развить успех не получилось. Потерявший турнирную мотивацию соперник ложился костьми в обороне, а россиянам не хватало хладнокровия в финальной стадии атак. Жареным запахло на 90-й минуте, когда вышедший на замену Вагиф Джавадов после стандарта сравнял счёт.

К счастью, гостям удалось отстоять устраивавший их результат и добыть путёвку на мундиаль в Бразилию. Вот только там команда выступила очень слабо, не сумев выйти из не самой сложной группы с Бельгией, Южной Кореей и Алжиром.

Греческая оплеуха

Групповой этап чемпионата Европы 2012 года начался для сборной России блистательно. Команда провела один из самых ярких матчей в своей истории, разгромив Чехию. Голкипер Петр Чех четырежды вынимал мяч из ворот, а россиянам после такой игры прочили едва ли не борьбу за победу на турнире. Во втором туре последовала ничья с Польшей, что, особенно с учётом хозяйского статуса соперника, с турнирной точки зрения было вполне сносно.

Евро-2012, Россия — Греция Liu Lihang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для выхода из группы в последнем туре команде Дика Адвоката нужно было не проиграть Греции. Задача, с учётом силы соперника, казалась достаточно выполнимой. Да, в 2004-м греки сенсационно выиграли чемпионат Европы, но спустя восемь лет команда уже не была настолько грозной. Однако греки зубами вгрызлись в соперника, а в конце первого тайма реализовали шанс в атаке. Отличился один из героев триумфального Евро Георгиос Карагунис. Россиянам было достаточно одного гола, но забить его никак не получалось. Греки здорово оборонялись, а нервозность россиян росла с геометрической прогрессией. Самый реальный шанс на 84-й минуте был у Алана Дзагоева, но его удар прошёл рядом со штангой.

В итоге Греция отстояла победный счёт, а россияне упаковали вещи домой. Именно после той игры Андрей Аршавин произнёс крылатую фразу «ваши ожидания — ваши проблемы».

Мариборский привет

В нынешнем отборочном цикле сборная дважды обыграла Словению, но вряд ли это можно считать достаточной местью за то, что произошло осенью 2009-го. Пожалуй, самая сильная за всю историю сборная России уступила первое место в квалификации ЧМ-2010 звёздной Германии, а в стыковых матчах попала на словенцев, которые в те времена выглядели ещё менее грозно, чем сейчас.

Дома россияне должны были громить соперника с неприличным счётом и закрывать вопрос о победителе противостояния, однако подопечные Гуса Хиддинка реализовали лишь два момента. А в концовке ещё и пришёл нелогичный гол Нейца Печника, который перед ответным матчем оставил словенцев в игре.

Чемпионат мира 2010 года, матч Россия — Словения на стадионе в Лужниках Aleksander V.CHERNYKH/Global Look Press

Для выхода на мундиаль россиянам в Мариборе хватило бы ничьей, но словенцы провели матч жизни, задавив соперника жёстким прессингом. Опомниться гостям удалось лишь к концу первого тайма, но тут подоспел гол Златко Дедича. Второй тайм стал настоящим кошмаром: россияне схлопотали два спорных дисциплинарных удаления и не реализовали несколько классных моментов. В итоге дальше пошла Словения, а матч вошёл в историю российского футбола как «кошмар в Мариборе».

Привет от Романцева

Очень сильна была сборная России и в 2002 году. Тогда в её составе блистали Валерий Карпин, Александр Мостовой и Дмитрий Аленичев, был мощнейший десант из «Спартака», который пусть и шёл навстречу к смутным временам, оставался вполне конкурентоспособной командой.

На чемпионате мира в Японии и Южной Корее россиянам достались лакомые соперники: совсем слабый Тунис, скромные хозяева турнира японцы и сборная Бельгии, которой в те времена до первой строчки рейтинга ФИФА было как от Москвы до Иокогамы пешком.

На старте команда Олега Романцева уверенно разобралась с Тунисом (2:0), но во втором матче потерпела сенсационное поражение от японцев. По игре всё было не безнадёжно, россияне заслужили как минимум ничью, но Владимир Бесчастных допустил легендарный промах, пробив мимо пустых ворот после того, как обыграл голкипера.

В последнем матче с Бельгией сборную России устраивала ничья, и Романцев, судя по составу, решил сыграть именно на неё. Уже на седьмой минуте после гола Йохана Валема бельгийцы повели, но Бесчастных на старте второго тайма восстановил равенство. Казалось, теперь уж россияне своего не упустят, но голы Весли Сонка и Марка Вильмотса на 78-й и 82-й минутах практически подписали приговор россиянам. В концовке отличился вышедший на замену Дмитрий Сычёв, он же потом разрыдался после финального свистка. Сравнять счёт и остаться на турнире сборной России не удалось.

В той же ситуации, что и перед матчем с Бельгией, сборная России оказалась в отборе на мундиаль-2002. В последнем матче против Швейцарии на своём поле россиянам для первого места в группе хватало ничьей, но команда Романцева перевыполнила задачу. Хозяева благодаря хет-трику Бесчастных и голу Титова разгромили соперника, который в те времена, как и Бельгия, был гораздо скромнее, чем сейчас.