Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу в декабрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) осталась на 39-е месте, говорится в пресс-релизе организации.

Первая десятка также осталась без изменений: лидирует соперник россиян по групповому этапу Евро-2020 (перенесён на 2021 год из-за коронавируса) сборная Бельгии, второе и третье остались за Францией и Бразилией. На четвертом Англия, пятое — у Португалии, на шестом — Испания. Далее расположились Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.

Ещё один соперник россиян на ЧЕ-2020 датчане — на 12-месте, Финляндия, с которой предстоит встретиться подопечным Черчесова на Евро — на 54-м месте.

Наибольшее повышение в рейтинге у трёх сборных — Эфиопии, Джибути и Доминики (+1). Эфиопы занимают 146-е место, Джибути и Доминика на 184-м месте (одинаковое количество баллов — 919). Больше всех опустился в рейтинге Бангладеш — минус две позиции и 186-е место.

Ранее Россия узнала соперниковпо отборочному турниру чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году в Катаре, писал NEWS.ru.