Выигрывать или забыть о футболе: России повезло с группой на отбор к ЧМ-22

В понедельник стали известны соперники сборной России отборочного турнира чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году в Катаре. От Европы на главном первенстве мира выступят 13 национальных команд из 55. Однако напрямую в финал выйдут только 10 победителей своих групп. NEWS.ru рассказывает о соперниках россиян в группе H.

Правила попадания на чемпионат мира

Прежде чем рассказывать о каждой команде, следует понять, что будет с теми, кто не окажется на лидирующем месте по итогам всех игр. Три оставшиеся путёвки на турнир достанутся, соответственно, трём лучшим командам по итогам плей-офф, который, стоит отметить, в таком формате состоится впервые в истории. Дополнительные игры станут возможны для тех, кто занял вторые места в группах, и для двух победителей Лиги наций сезона-2020/21. Всех участников (12) разбросают на три группы по четыре команды. А дальше привычный режим — полуфинал и финал. Победители смогут защитить честь своей страны в Катаре.

Для того чтобы россияне сыграли в чемпионате мира, команде Станислава Черчесова необходимо либо выиграть в своей группе, либо занять второе место и успешно показать себя в плей-офф.

Группа жизни

Сборная России по футболу/vk.com

По итогам жеребьёвки, которая состоялась в Цюрихе, определились предстоящие соперники. России, откровенно говоря, повезло. Группа не является непроходимой, однако определяющим дальнейшую судьбу сборной стала национальная команда Хорватии, которой на домашнем чемпионате мира — 2018 Россия уступила в четвертьфинале в серии пенальти. Это прекрасный шанс отомстить за тот плевок. Причём не один раз. С каждым соперником россиянам предстоит сыграть дважды. Сейчас хорваты уже не похожи на того противника — в Лиге наций коллектив не показал прежнего класса, не навязал борьбу французам (которым в итоге на ЧМ-2018 уступил в финале), португальцам. В итоге команда Златко Далича заняла только третье место. Тем не менее ведущую роль всё ещё занимают Лука Модрич, Брозович и Ковачич. Всегда на подхвате Ракитич с Перишичем. Больше ответственности на себя берёт Никола Влашич, известный отличной игрой за московский ЦСКА. Но где сильные стороны, там видны и слабые. На данный момент защита хорватов не вдохновляет и уж точно не заставляет на себя равняться — Деян Ловрен, перешедший в «Зенит», и Вида, которые по-прежнему не являются игроками основы, продолжают выглядеть нестабильно и довольно часто оказываются виноватыми в пропущенных голах Ливаковича. К тому же Далич потерял Манджукича, роль которого пока никто не готов на себя взять. Постепенно в коллективе происходит перестроение, но успеют ли хорваты собраться и показать максимальное мастерство в марте 2021-го?

Другими неудобными соперниками для россиян являются словаки и словенцы. Первые по итогам Лиги наций заняли последнее место в группе (с Чехией, Израилем и Шотландией). Стефану Тарковичу периодически как будто сложно совладать с командой. Главный тренер делает ставку на полузащитника Станислава Лоботку, однако он, в свою очередь, не показывает топ-класс. Зато в обороне дела обстоят не совсем плохо, несмотря на результат прошедшего в ноябре турнира. Там блистает Милан Шкриньяр. В атаке грустным образом смотрятся и Куцки, и Гамшик, и даже Роберто Мак. Но все эти слабые показатели могут обернуться для коллектива Черчесова боком — мы уже видели, как ребята сыграли против сербов, которых в заключительном матче должны были обыгрывать, а не безвольно упускать шанс подняться в группу выше.

ULMER via mago-images.de/Global Look Press

Что касается словенцев, то они как раз, в отличие от Словакии, показали себя в Лиге наций не просто успешно, ребята без труда поднялись из группы С, правда, побеждали в основном с минимальным счётом. И вроде бы надо хвалить защиту, в которой выступает известный российским болельщикам Миха Мевля, но внимание притягивает на первый взгляд незамысловатый Ян Облак, который по факту играет ключевую роль в команде. За все шесть матчей группового этапа Лиги наций голкипер не пропустил ни одного мяча, а его сейвы хочется пересматривать перед сном. Само собой, в атаке, учитывая последние матчи, парни Матьяжа Кека не вызывают особый интерес. Если только не брать в расчёт Йосипа Иличича, которого в «Аталанте» должен был заменить Алексей Миранчук. Сейчас у словенца тяжёлый этап жизни — из-за измены супруги футболист буквально чуть не завершил карьеру. Но если к весне он придёт в норму и заиграет на прежней скорости с тем рвением, которое мы помним по Серии А, то побороться с ним придётся серьёзно.

А вот Мальта и Кипр как раз те коллективы, которые особого труда доставить просто не должны. Но и относиться к ним легкомысленно ни в коем случае нельзя. В последнее время возникла тенденция недонастроя на соперника. И вот тут это может россиянам аукнуться. Честно говоря, о лидерах Мальты особо и нечего сказать, как и о команде в целом. Да, никто не говорит, что эти ребята совсем слабые, но сравнить их можно с Сан-Марино, которых подопечные Станислава Черчесова обыгрывали в два счёта. Да и с киприотами проблем возникнуть не должно, последний раз Россия встречалась с ними дважды в 2019 году: в июле в квалификации чемпионата Европы россияне обыграли с минимальным счётом 1:0, а затем на выезде в сентябре уничтожили с результатом 5:0. Естественно, Йохан Валем это помнит и точно постарается изменить ситуацию. Но если команда сыграет так же, как в Лиге наций, то бояться нечего — киприоты вылетели из группы С в низший дивизион, заняв последнее место.

России правда повезло. Осталось только учесть ошибки матчей Лиги наций и не относиться пренебрежительно к «слабым» соперникам. Иначе уже будет несмешно.