«Выходим на Никольскую!»: болельщики ликуют после отставки Черчесова

Это случилось. Российский футбольный союз принял решение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды. Провал на Евро-2020 в виде последнего места в группе с одной единственной победой поставил крест на карьере Черчесова в сборной. Это известие болельщики восприняли с большим энтузиазмом. О празднике в соцсетях после отставки тренера сборной России — в нашей подборке.

Естественно, общее настроение более чем позитивное. Этого события многие болельщики ждали очень долгое время.

— С момента поражения от Дании у меня умер отец, заболели дети, нас выселяют из съёмной квартиры, у меня поломался холодильник, я поругался с родственниками и, наконец-то, сегодня хоть что-то хорошее случилось! Урааааааа!!! (@chipseaters)

— Евро прошёл не зря для сборной. (@hostispublicus)

— Просто праздник какой-то! Все на Никольскую! (@mondaborod)

Александр Рюмин/ТАСС Александр Рюмин/ТАСС

— Новость, которая снова объединит страну. (@Silentfatediz)

Есть среди фанатов и те, кто считает, что одной отставки Черчесова недостаточно.

— Лучшая новость дня. Капитана туда же. (@dmxlensk)

— Пускай и футболистов с собой заберёт! (@3d_Maya)

Многие вспомнили, конечно же, громкую пресс-конференцию Черчесова по итогам Евро-2020, на которой среди прочего наставник заявил, что оставлять своё войско он не собирается.

— Ну всё, солдат дембельнулся. (@SALUSALUYAN)

— Солдат своей страны, выполнявший важные «государственные задания», отправлен в дисбат: Черчесов, опозорившийся не только на тренерском мостике, но и в многочисленных интервью после провала на Евро, изгнан из сборной. Но парадокс в том, что сборной это не поможет: плохим танцорам-игрокам мешают не только яйца, но и футбольные мячи, — рожденные ползать летать не могут (@IgorGaiv).

— Первые комментарии Черчесова после увольнения: «Меня не уволили. Это неправильное слово. Я сам принял такое решение, которое, я могу сказать, что оно будет работать, и как оно есть, быть может, только по ряду причин, и не только потому, что это всё было, а уже есть. (@AnatoByshovets)

Нашлись и те, кто назвал отставку, нелогичной.

— За что?! Он же ничего не сделал?! (@almaximm)

— Ну и что? Причины глубже. Причина во всей системе, она прогнила давно и никаких подвижек не будет. (@EFSXG5VX)

— Не очень логично всё выглядит... Как будто кулаками после драки решили помахать. Было же решение техкомитета... Странно всё это.... (@s_ganzhin)

Естественно, тема денег тоже не могла пройти стороной. Ещё во время Евро-2020 одной из обсуждаемых новостей стало то, что Черчесов вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2020.

— Жаль старого. Где ему ещё такие бабки платить будут? (@Wild_Berry21)

— 300 серебреников не забыл забрать! А мог уйти сам, совершить мужской поступок! (@Vladmaestro33)

Ожидаемо после увольнения Черчесова пошли разговоры о новом наставнике. Болельщики уже настроены критически по отношению к новым кандидатам.

— Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России. Это, безусловно, хорошая новость. Но совсем не верится, что РФС сможет найти действительно хороший вариант вместо Черчесова. Все предполагаемые, что были озвучены в СМИ, звучат совсем не убедительно и ситуацию не исправят. (@demmannn)