https://static.news.ru/photo/7da85054-58c3-11ea-a102-fa163e074e61_660.jpg Сан-Сиро («Стадион Джузеппе Меацца») - домашний стадион клуба «Интер», Милан. Фото: inter.it

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Милане между местным «Интером» и «Лудогорцем» (Разград, Болгария) пройдёт в полностью закрытом режиме из-за угрозы распространения коронавируса. К ранее введённому ограничению для зрителей добавился запрет на работу СМИ на игре.

О новой ограничительной мере сообщил в Twitter итальянский журналист Даниэле Мари. На стадионе «Джузеппе Меацца» отменены пресс-конференции и пресс-подходы после матча. На игре будут присутствовать только одна съёмочная группа, инженеры и работники стадиона.

Twitter-аккаунт Fottballogue опубликовал несколько фото, сделанных в самолёте с игроками «Лудогорца» и в аэропорту по прибытию в Милан. На снимках видно, что футболисты носят медицинские маски.

[ #UEL ] Les joueurs de Ludogorets sont arrivÃ©s Ã Milan avec des masques et des gants. Pour rappel, ce match se jouera Ã huis-clos demain, Ã cause de l'Ã©pidÃ©mie du coronavirus. #INTLUD



@marifcinter pic.twitter.com/HG9NzE4jU3 — Footballogue (@Footballogue) February 26, 2020

Матч «Интер» — «Лудогорец» состоится 27 февраля, встреча начнётся в 23:00 мск. В первой игре со счётом 2:0 победили миланцы.

Ранее NEWS.ru информировал о том, что матч квалификации международного турнира по теннису Кубок Дэвиса между Японией и Эквадором пройдёт без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса.