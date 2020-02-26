https://static.news.ru/photo/7da85054-58c3-11ea-a102-fa163e074e61_660.jpgСан-Сиро («Стадион Джузеппе Меацца») - домашний стадион клуба «Интер», Милан.Фото: inter.it
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Милане между местным «Интером» и «Лудогорцем» (Разград, Болгария) пройдёт в полностью закрытом режиме из-за угрозы распространения коронавируса. К ранее введённому ограничению для зрителей добавился запрет на работу СМИ на игре.
О новой ограничительной мере сообщил в Twitter итальянский журналист Даниэле Мари. На стадионе «Джузеппе Меацца» отменены пресс-конференции и пресс-подходы после матча. На игре будут присутствовать только одна съёмочная группа, инженеры и работники стадиона.
Twitter-аккаунт Fottballogue опубликовал несколько фото, сделанных в самолёте с игроками «Лудогорца» и в аэропорту по прибытию в Милан. На снимках видно, что футболисты носят медицинские маски.