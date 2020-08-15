Матч «Динамо» — «Ротор» завершился ничьёй

https://static.news.ru/photo/757a9148-df06-11ea-b149-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcdynamo.ru

В ходе матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» поделило очки с «Ротором». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Футболисты «Динамо» нанесли 20 ударов по воротам соперника (3 в створ), тогда как «Ротора» — 3 (2 в створ).

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. В неё вошли ассистенты Дмитрий Чельцов и Наиль Сейфетдинов. Резервный рефери — Лаша Верулидзе.

Известно, что в первом туре «Динамо» со счётом 2:0 обыграло «Урал», а волгоградский «Ротор» уступил «Зениту» (0:2).

В прошедшем сезоне «Динамо» набрало 41 очко в 30 турах, футбольный клуб занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В связи с пандемией COVID-19 сезон-2019/20 в ФНЛ завершился досрочно. «Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ.

Ранее NEWS.ru писал, что «Динамо» сообщило об обновлении эмблемы и добавлении в клубные цвета двух вспомогательных.

Как сообщается на сайте «бело-голубых», теперь единственной официальной эмблемой становится литера Д с двумя золотыми звёздами над ней. Сама буква вновь будет иметь более изящное начертание, с которым связаны главные победы в истории «Динамо».