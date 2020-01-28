https://static.news.ru/photo/857a6152-41e7-11ea-b324-fa163e074e61_660.jpg Илья Геркус Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский футбольный клуб «Локомотив» подал иск к бывшему президенту «железнодорожников» и генеральному директору Илье Геркусу.

Как сообщается на сайте арбитражного суда Москвы, «Локомотив» хочет взыскать с него 144,6 млн рублей. О деталях иска не сообщается.

При Геркусе, который пришёл в «Локомотив» на должность президента в 2016 году, а затем стал гендиректором, клуб завоевал Кубок России в сезоне-2016/17, а в следующем сезоне стал чемпионом страны. Геркус покинул «железнодорожников» в конце декабря 2018 года.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о работе по поводу перехода полузащитника Алексея Миранчука в зарубежный клуб, писал NEWS.ru.