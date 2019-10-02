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Самый результативный матч второго игрового дня очередного тура группового этапа Лиги чемпионов состоялся в Ливерпуле. Действующий обладатель Кубка чемпионов на стадионе «Энфилд» переиграл австрийский «Ред Булл Зальцбург» — 4:3 (3:1).

К концу первого тайма мерсисайдцы повели 3:0 благодаря голам Садьо Мане (9-я минута), Эндрю Робертсона (25-я) и Мохамеда Салаха (36-я).

Ещё до перерыва гости отыграли один мяч усилиями Хи Чан Хвана (39-я минута), а на исходе часа игрового времени Такуми Минамино (56-я) и Эрлинг Холанд (60-я) восстановили равновесие в счёте.

И всё же «Ливерпуль» вырвал победу: мяч на 69-й минуте забил оформивший дубль Салах.

В другом поединке группы Е итальянский «Наполи» в гостях добился нулевой ничьи в матче с бельгийским клубом «Генк».

После двух туров в этой группе с четырьмя очками лидирует «Наполи». У «Зальцбурга» и «Ливерпуля» по три очка, но австрийцы имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Четвёртую строчку таблицы занимает «Генк», набравший одно очко.

В группе H состоялся любопытный матч: испанская «Валенсия», за которую выступает российский атакующий полузащитник Денис Черышев, на своём поле потерпела крупное поражение от голландского «Аякса» с бывшим игроком московского «Спартака» Квинси Промесом в стартовом составе — 0:3 (0:2).

Черышев вышел на поле на 76-й минуте, когда исход встречи был уже ясен. Хаким Зиеш забил первый мяч гостей уже на 8-й минуте, Промес отличился на 34-й, а Донни ван де Бек на 67-й закрепил победу амстердамцев.

Лондонский «Челси» в этой же группе в гостях переиграл французский «Лилль» — 2:1 (1:1).

В составе «синих» голы забили Тэмми Абрахам (22-я минута) и Виллиан (77-я), единственный гол хозяев на счету Виктора Осимьена (33-я минута).

Голландский «Аякс» с шестью набранными очками и разницей мячей 6-0 занимает первое место в таблице группы. Вторым и третьим идут «Челси» и «Валенсия», имеющие по три очка. На четвёртом месте проигравший оба матча «Лилль».

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