Лигу чемпионов планируют доиграть в формате «Финала четырёх» в Германии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может рассмотреть вариант проведения Лиги чемпионов, при котором после четвертьфиналов турнир будет доигран в формате «Финала четырёх».
По сообщению Sky Sport Italia, решающие матчи пройдут на стадионах команд-участниц, а финал состоится не в Стамбуле. Решающие игры пройдут в Германии, так как там уже возобновился чемпионат и эпидемиологическая ситуация намного лучше.
Завершить еврокубковый сезон УЕФА рассчитывает к 31 августа.
Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Франция поспешила с завершением чемпионата из-за пандемии коронавируса, писалNEWS.ru.
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