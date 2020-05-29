Футбол

Лигу чемпионов планируют доиграть в формате «Финала четырёх» в Германии

12:19, 29 мая 2020
Фото: Sven Sonntag/www.imago-images.de/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может рассмотреть вариант проведения Лиги чемпионов, при котором после четвертьфиналов турнир будет доигран в формате «Финала четырёх».

По сообщению Sky Sport Italia, решающие матчи пройдут на стадионах команд-участниц, а финал состоится не в Стамбуле. Решающие игры пройдут в Германии, так как там уже возобновился чемпионат и эпидемиологическая ситуация намного лучше.

Завершить еврокубковый сезон УЕФА рассчитывает к 31 августа.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Франция поспешила с завершением чемпионата из-за пандемии коронавируса, писалNEWS.ru.

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