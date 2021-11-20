Отрыв «Зенита», кома «Спартака» и новый снайпер: итоги первого круга РПЛ

Первый круг в чемпионате России по футболу завершён. Стартовые 15 туров подарили болельщикам множество ярких событий и оставили серьёзную пищу для размышлений. Подводим итоги отрезка и рассказываем о его главных героях и антигероях.

Золотой актив

«Зенит» мчится к четвёртому подряд золоту РПЛ. Команда за редким исключением играет очень стабильно, а после неудачных матчей как правило следуют уверенные победы с крупным счётом. Команда сыграла вничью с «Локомотивом», но победила всех остальных конкурентов. Особенно сильно досталось «Спартаку», который потерпел рекордное поражение со счётом 1:7.

На расстоянии четырех очков от «Зенита» находится «Динамо». Москвичи под руководством немецкого специалиста Сандро Шварца показывают очень симпатичный футбол. Особенно отрадно то, что на первых ролях находятся молодые россияне. Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Вячеслав Грулёв часто выдают яркие матчи, однако команде предсказуемо не хватает стабильности. Чувствительным получилось и поражение от «Зенита» (1:4). Фанаты верят, что сине-бело-голубые наконец созрели для борьбы за чемпионство. В принципе, они её уже ведут.

Тройку сильнейших замыкает «Сочи». Команда вполне могла оказаться и на втором месте по итогам первого круга, однако в последнем матче сочинцы дома проиграли нестабильному «Рубину». Главный тренер Владимир Федотов сколотил в Сочи очень приличную банду, которая в нынешнем сезоне наконец посрамила скептиков. Клуб постоянно называют дочерним предприятием «Зенита», которое в очных матчах легко отдаёт очки главной команде, однако в этом чемпионате «Сочи» не просто победил питерцев, но ещё и сделал это на их поле.

В поисках близости

На расстоянии одной победы от «Сочи» находятся сразу три амбициозных команды, которые рассчитывают если не на борьбу за чемпионство, то уж точно на место в Лиге чемпионов.

«Локомотив» по ходу сезона совершил спорную тренерскую перестановку: Марко Николича сменил Маркус Гисдоль, но от этого особенно ничего не поменялось. Команда всё так же идёт на четвертом месте, а для борьбы за более высокие места ей явно не хватает глубины состава.

Усиление в зимнюю паузу необходимо и ЦСКА. Команда остается в борьбе за еврокубки, но играет очень нестабильно. Первые шаги в тренерской карьере делает недавний защитник армейцев Алексей Березуцкий, у которого было очень мало времени на подготовку из-за скоропостижного увольнения Ивицы Олича летом. Экс-футболист смог наладить игру в обороне, но с атакой у москвичей огромные проблемы. В 15 турах забито всего 18 мячей.

Вровень с ЦСКА идет «Краснодар», которым руководит бывший наставник москвичей Виктор Гончаренко, работу которого пока сложно оценить. Команду с неплохим подбором футболистов жёстко лихорадит: серии из двух побед подряд сменяют аналогичные отрезки из ничьих и поражений.

fckrasnodar.ru

Место открытию

Главным открытием нынешнего чемпионата стал 21-летний форвард «Уфы» Гамид Агаларов. Россиянин, который ещё несколько месяцев назад без особых успехов играл в ФНЛ, забил 13 мячей в 15 матчах и возглавляет бомбардирскую гонку. Успехи нападающего не остались незамеченными главным тренером сборной России Валерием Карпиным, однако в главной команде Агаларов пока не дебютировал. Зато он забивает практически в каждом матче за молодёжку.

Ещё одним открытием сезона стали «Крылья Советов». Клуб, которые в нынешнем сезоне в очередной раз вернулся в РПЛ, по итогам 15 туров взобрался аж на седьмую строчку. Ещё больше результатов симпатию вызывает игра самарцев: подопечные Игоря Осинькина действуют в яркой атакующей манере, иногда небрежно действуя в обороне. Только из-за этого «Крылья Советов» находятся на седьмом месте, а не в тройке сильнейших.

Красно-белый кошмар

Кажется, «Спартак» решил подготовить для болельщиков особенный подарок к столетию клуба. Фанатам предлагается понаблюдать, как их команда будет биться за десятку сильнейших. У москвичей гигантские проблемы с атакой и традиционно проходной двор в обороне, а также отвратительная статистика в матчах с топ-клубами.

Практически все футболисты красно-белых играют гораздо ниже своих возможностей, но тренер команды Руй Витория до сих пор не отправлен в отставку. Видимо, руководство очень хочет посмотреть на борьбу «Спартака» за выживание. Вот уж действительно особый способ отпраздновать столетие.

spartak.com

У выхода

В подвале турнирной таблицы как всегда жарко. Турнирную таблицу замыкает «Урал», но команда всего на пять очков отстает от идущего на 11-й позиции «Ростова». Рядом с екатеринбуржцами неожиданно расположились «Химки», которые в прошлом сезоне едва ли не боролись за еврокубки.

Большие проблемы у тульского «Арсенала», в кризисе оказался и «Нижний Новгород». Подопечные Александра Кержакова здорово начали чемпионат, обыграли нескольких топов, а сейчас имеют в пассиве серию из пяти поражений подряд. Причём в этих встречах дебютант РПЛ пропустил аж 16 мячей, а забил всего четыре. Такие результаты отбросили «Нижний Новгород» в зону стыковых матчей.

Не могут спокойно чувствовать себя и «Уфа» с «Ростовом». Да и для «Спартака» зона стыковых матчей ближе, чем Еврокубки.