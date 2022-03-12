Криштиану Роналду стал самым результативным игроком в истории футбола

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил три мяча в ворота «Тоттенхэма» в 29-м туре английской Премьер-лиги и побил рекорд по голам в официальных матчах за всю историю футбола. Его клуб одержал победу над лондонцами со счётом 3:2.

После матча на счету 37-летнего португальца стало 807 мячей. До этого рекордсменом был с 805 голами был австриец Йозеф Бицан, выступавший с 1931 по 1957 годы. Он играл за венский «Рапид», пражскую «Спарту» и ряд других клубов из этих двух стран.

Кроме того, этот хет-трик стал для Роналду 59-м в карьере, что также является рекордом. Идущий на втором месте аргентинец Лионель Месси 55 раз забивал по три мяча в одном матче.

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