Криштиану Роналду стал самым результативным игроком в истории футбола

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил три мяча в ворота «Тоттенхэма» в 29-м туре английской Премьер-лиги и побил рекорд по голам в официальных матчах за всю историю футбола. Его клуб
После матча на счету 37-летнего португальца стало 807 мячей. До этого рекордсменом был с 805 голами был австриец Йозеф Бицан, выступавший с 1931 по 1957 годы. Он играл за венский «Рапид», пражскую «Спарту» и ряд других клубов из этих двух стран.
Кроме того, этот хет-трик стал для Роналду 59-м в карьере, что также является рекордом. Идущий на втором месте аргентинец Лионель Месси 55 раз забивал по три мяча в одном матче.
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