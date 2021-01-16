Крамаренко будет тренировать вратарей ЦСКА

https://static.news.ru/photo/88320eb4-589c-11eb-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: официальный твиттер ПФК ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА назначил Дмитрия Крамаренко на должность тренера вратарей.

По данным пресс-службы команды, 17 января он вместе с игроками отправится на зимние сборы в испанский Кампоамор.

До этого вратарей ЦСКА тренировал Сергей Овчинников, контракт с которым истёк в декабре 2020 года.

Крамаренко 46 лет, он был вратарём клуба с 2002 по 2003 год. Игровую карьеру он завершил в 2013 году, после чего работал тренером в азербайджанских «Габале» и «Нефтчи», в академии ЦСКА и сборной Азербайджана.

Как писал NEWS.ru, некоторое время назад стало известно, что ЦСКА не будет продлевать контракт с Сергеем Овчинниковым. Он являлся помощником главного тренера Виктора Гончаренко и отвечал за работу с вратарями команды.

ЦСКА поедет на предсезонные сборы в Кампоаморе 17 января. Яковлев по итогам 12 матчей текущего сезона молодёжного первенства России забил девять голов (один с пенальти). Футболист является лучшим бомбардиром команды.