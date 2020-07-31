Клубы РПЛ решили не переносить игры из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/0cc440b0-d32e-11ea-a6c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Команды Российской премьер-лиги одобрили внесение дополнений в регламент РПЛ, согласно которым матчи чемпионата России больше не будут переноситься из-за выявленного у игроков, тренеров и персонала коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба РПЛ. Изменения будут действовать с сезона-2020/21. Решение клубов рассмотрит бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Коронавирусная инфекция так или иначе повлияла на результаты целого ряда матчей завершившегося сезона РПЛ. Так, «Ростову» пришлось сыграть с «Сочи» юношеским составом. Сами сочинцы получили два технических поражения в последних турах. Аналогичная санкция была применена к «Оренбургу» в 25-м туре.

29 июля в «Сочи» заявили, что последние тесты не выявили больных COVID-19 в команде, передавал NEWS.ru.