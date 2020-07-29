Футболисты «Сочи» получили результаты тестирования на коронавирус

Игроки ФК «Сочи» получили отрицательные результаты тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Дмитрий Рубашко.
Состояние игроков нормальное. Сдали тесты, все оказались отрицательными. Заболевших в команде нет, —
рассказалон изданию Sport24.
Рубашко добавил, что тренировки возобновились, команда начала готовиться к сезону — 2020/21 РПЛ.
В минувшем сезоне ФК «Сочи» с 33 очками финишировал на 12 позиции.
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты медицинского управления Континентальной хоккейной лиги подтвердили коронавирусную инфекцию у 39 игроков. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Морозов.
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