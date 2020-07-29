Футболисты «Сочи» получили результаты тестирования на коронавирус

Фото: ФК «Сочи»

Экс-защитник футбольного клуба «Мордовия» Сергей Сухарев рассказал о финансовой ситуации в команде. По его словам, в 2019 году ему должны были выплатить примерно шесть зарплат, а заплатили только четыре.

Сейчас клуб должен своим спортсменам деньги за период с декабря 2019 года по май 2020 года, передаёт «Советский спорт». Он ответил на вопрос журналиста о том, как изнутри выглядела ситуация...