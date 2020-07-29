Футбол

Футболисты «Сочи» получили результаты тестирования на коронавирус

18:48, 29 июля 2020
Фото: ФК «Сочи»

Игроки ФК «Сочи» получили отрицательные результаты тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Дмитрий Рубашко.

Состояние игроков нормальное. Сдали тесты, все оказались отрицательными. Заболевших в команде нет, — рассказал он изданию Sport24.

Рубашко добавил, что тренировки возобновились, команда начала готовиться к сезону — 2020/21 РПЛ.

В минувшем сезоне ФК «Сочи» с 33 очками финишировал на 12 позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты медицинского управления Континентальной хоккейной лиги подтвердили коронавирусную инфекцию у 39 игроков. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Морозов.

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