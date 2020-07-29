В КХЛ коронавирус подтвердили у 39 хоккеистов

https://static.news.ru/photo/a15d6c8e-d1b1-11ea-b5f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты медицинского управления Континентальной хоккейной лиги подтвердили коронавирусную инфекцию у 39 игроков. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Морозов.

Наше медицинское управление в режиме реального времени отслеживает ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Окончательный диагноз подтверждается Роспотребнадзором. Поэтому мы ориентируемся на их цифры, — цитирует РИА Новости Морозова.

По его словам, на 28 июля в КХЛ у 39 игроков подтверждён диагноз COVID-19. Также вирус диагностировали среди сотрудников клубов.

Ещё есть 31 случай коронавируса в Молодёжной хоккейной лиге. Причём 13 человек уже полностью здоровы и готовы приступить к тренировкам, — добавил Морозов.

Ранее у 20 представителей российского хоккейного клуба «Авангард», играющего в Балашихе и представляющего в КХЛ город Омск, выявили заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 21 июля сообщили представители пресс-службы коллектива. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что игроки и персонал сдавали тесты на выявление коронавируса с самого начала сборов. В понедельник, 20 июля, результаты исследований показали, что 20 человек из коллектива заражены. В настоящее время они находятся в изоляции, ярко выраженных симптомов почти ни у кого из них нет, писал NEWS.ru.