У 20 представителей ХК «Авангард» обнаружили коронавирус

https://static.news.ru/photo/5deadab8-cb3f-11ea-b44e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У 20 представителей российского хоккейного клуба «Авангард», играющего в Балашихе и представляющего в КХЛ город Омск, выявили заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 21 июля сообщили представители пресс-службы коллектива.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что игроки и персонал сдавали тесты на выявление коронавируса с самого начала сборов. В понедельник, 20 июля, результаты исследований показали, что 20 человек из коллектива заражены. В настоящее время они находятся в изоляции, ярко выраженных симптомов почти ни у кого из них нет.

Отмечу, что подтверждёнными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведёт Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки, — приводит слова Волкова пресс-служба «Авангарда».

За последние 24 часа в РФ COVID-19 заразились 5842 россиянина. Таким образом, число заболевших с начала пандемии выросло до 783 328 граждан России.

За сутки на территории страны скончались 153 человека. В общей сложности жертвами пандемии стали 12 580 россиян. С начала эпидемии от COVID-19 в стране вылечились 562 384 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, публикации в СМИ о якобы массовом заражении игроков «Спартака-2» и молодёжного состава столичного клуба COVID-19 не соответствуют действительности. В данный момент, 19 июля 2020 года, у футболистов обеих команд плановый выходной день согласно расписанию тренировок, передаёт пресс-служба ФК «Спартак».