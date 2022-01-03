Карпин язвительно пошутил про российский футбол

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин позволил себе язвительную шутку про российский футбол в своём Instagram. Он выложил фотографию с отдыха, где занимается подводным плаванием. Подписчики Карпина в комментариях стали шутить, что тот «ищет на дне российский футбол». Карпин ответил, что ничего искать не нужно, так как отечественный футбол как раз там и находится.

Он там (российский футбол), даже искать не надо, — ответил Карпин.

Ранее Карпин опубликовал новогоднее фото с семьёй и нарвался на критику. Подписчикам не понравились штаны наставника национальной команды, которые показались им слишком короткими.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под руководством Карпина сборная завершила отборочный турнир чемпионата мира на втором месте в группе. Теперь команде предстоит отобраться на ЧМ-2022 через стыковые матчи. Подопечные Валерия Карпина в полуфинале стыков встретятся с командой Польши.