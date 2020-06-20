Карпин поделился эмоциями от матча «Ростова» с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/95e2516a-b30e-11ea-9f7c-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (1:10), в котором за ростовскую команду выступали молодые игроки академии клуба.

Он поблагодарил футболистов за игру, а также болельщиков команды за поддержку.

Эмоции можно описать разные. От кома в горле до слез на глазах. Ребята сделали всё, что могли. РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип, — цитирует Карпина Sport24.

Специалист подчеркнул, что «Ростов» не нарушал никакой регламент и отметил, что актуальную версию документа клуб получил от РПЛ только на следующий день после матча в Сочи.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.