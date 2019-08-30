Московский «Локомотив» многообещающе начал матч против подопечных Валерия Карпина, создавая атаку за атакой, однако первый гол, который «в раздевалку» забил Элдор Шомуродов выбил «железнодорожников», а дубль 24-летнего нападающего и вовсе убил москвичей. Несмотря на это, «красно-зелёным» удалось поразить ворота Егора Бабурина и сократить отрыв.

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

— Спасение Чернова в конце матча. Видели ли подобное? Как оцените момент?

— Сейчас сразу не вспомню. Наверное, такое было, конечно. Честно говоря, думал, что будет гол — простой мяч, свечка. Вратарь, конечно, не должен был проигрывать такой мяч, и неожиданно для всех не выиграл у Смолова в борьбе. И практически в пустые ворота «Локомотив» не смог попасть.

Валерий Карпин Сергей Булкин/News.ru

— Почему, когда команда перестроилась в пять защитников, показалось, что коллектив прижался, хотя все было нормально и в четыре игрока. «Локомотив» слишком владел инициативой?

— «Локомотив» владел инициативой и в первом, и во втором тайме, но они создавали не очень много моментов. Сначала необходимо было заменить Эвелина Попова, потом Александра Саплинова, достойных замен не было в опорную зону и пришлось перестроиться на пять защитников. А то, что нас «прижали» — это нормально.

— Играли в 4:3:3 в гостях — это очень смелая схема. Довольны ли исполнением?

— Нет, как ни странно звучит, забили только два, но три, наверное, 500% мы не реализовали, создавали моменты, но, мягко говоря, это была не очень хорошая наша игра.

— При 0:2 у «Ростова» было два стопроцентных момента, которые не смогли реализовать, а «Локомотив» сумел отыграть один мяч. Не было страшно упустить победу?

— Если я скажу «ёкнул», понравится вам?

— Сейчас будет двухнедельная пауза на матчи сборных. Над чем еще нужно поработать? Готовы ли ментально футболисты, что необходимо настраиваться на следующие тигры?

— Над чем работать? Как раз в эти две недели ни над чем, потому что больше половины основных игроков уедут в сборную. Ментально готовы или не готовы? Посмотрим как раз, в этом и заключается нахождение в верхней части таблицы. Хотя я думаю, у нас достаточно опытные футболисты, это не в первой. По идее не должны ничего испугаться

— Егор Бабурин провёл достойно последние игры. Вытеснил ли он Сергей Песьякова?

— У нас нехватка двух игроков, будем смотреть, как он будет выглядеть дальше.

Наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин заявил, что «Ростов» победил закономерно.

— Мы совершили те ошибки, которые непозволительно делать в таком серьёзном матче, поэтому и проиграли. «Ростов» реализовал и закономерно выиграл.

Сергей Булкин/News.ru

— После такого промаха Джорджевича не боитесь, что придётся с ним поработать?

— Ничего не боюсь. Промах есть промах. Такие моменты бывают.

— Насколько серьёзна травма Алексея Миранчука?

— Я думаю, серьёзна. Конечно, это из колеи нас немного выбило, мы тяжело отреагировали на потерю. Такой замены, чтобы она была сразу правильна, не было. У него повреждение задней поверхности бедра. Думаю, в сборную он не поедет.

— Какое впечатление оставил Жоао Марио в своём первом матче?

— Это игрок с хорошей большой квалификацией, но ему ещё нужно адаптироваться и привыкнуть к нашей лиги. Во втором тайме он создал много неплохих моментов.

— Жоао сказал в интервью, что вы спрашивали у него, на какой позиции ему лучше всего играть. Расскажите, что он вам ответил?

— Да. Спросил. Он может на первых позициях играть, но сегодня я видел его вместо Алексея (Миранчука), но что-то у нас не получилось. Когда он стал с левой стороны, а Антона перевели в середину, стало намного лучше. Но это только один матч. Нам ещё предстоит привыкнуть друг к другу.

Сергей Булкин/News.ru

— На встрече с болельщиками обсуждался перенос крупных матчей в Лужники, как это делал ЦСКА. Допускаете возможность и как вообще к этой идее относитесь?

— По-моему, эта тема уже закончилось. И болельщики, и команда хотят играть дома. Мы сделали большой праздник, который и должен проходить в Черкизово. Мы у себя дома, болельщики любят наш стадион, сюда придёт полный стадион. И все должны посмотреть Роналду и всех остальных звёзд. Все это сделано для них, и такое решение совершенно справедливо.

— Не было сюрпризом тактическая схема «Ростова» с 4:3:3?

— Нет, не было. Они играют так последние игры.

— Может быть, поражение сейчас «Локомотиву» даже полезно? Впереди Лига чемпионов, нужно немного отрезвиться.

— Я не люблю поражения и не вижу здесь ничего полезного, но если сделать правильные выводы, то, возможно, оно и будет таким. За такие нелепые ошибки, которые мы сегодня сделали, нужно платить.