Российский чемпионат уже отпахал большую часть своей дистанции, но вспоминаются пока лишь крупные передряги, в которых родная премьер-лига оказалась в 2019 году. NEWS.ru решил собрать ряд событий, которые запомнились всем в российском футболе.

VAR приходит в Россию

Все мы так ждали, что видеоассистент арбитра (VAR) наконец-то появится в чемпионате России. Думали, что это позволит сделать судейство лучше, прозрачнее, но... С самого начала стали возникать какие-то трудности, которые бросали тень не только на новую для нас систему, но и на судей в целом.

«Сюрпризы» начались с того, что использовать VAR было возможно лишь на двух матчах с тура. Где-то не было возможности, да и не все рефери у нас обладали нужными знаниями для данной технологии. Но сейчас в РФС и РПЛ божатся, что весной уж точно все игры в премьер-лиге будут под чутким взором системы видеопомощи.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С её введением количество скандалов должно было стремительно уменьшаться, но на деле всё вышло наоборот. Судьи не только катастрофически затягивали с решениями (во встрече 19-го тура между «Краснодаром» и ЦСКА целых 18 минут просматривали различные повторы), но и принимали не всегда верные решения. Что они там смотрят и как связываются с коллегами перед телевизором — об этом история умалчивает. Деградация судейства налицо. Сможет ли ситуация хоть как-то исправиться к весне — большой вопрос.

Перестановки в «Динамо» и «Спартаке»

Московские клубы решились на долгожданные кадровые перестановки. «Спартак» отправил в отставку Олега Кононова, «Динамо» — Дмитрия Хохлова. Но после смены рулевого «красно-белых» продолжило шарахать из стороны в сторону, а вот «бело-голубые», наоборот, набрали ход. Лишь осечка в Санкт-Петербурге несколько омрачила период работы в стане москвичей Кирилла Новикова.

Главной проверкой на прочность для тренера «Спартака» Доменико Тедеско станет весна в РПЛ и Кубок России. Пока 10-е место в чемпионате России не кажется большим провалом, так как любые три очка позволят команде взлететь на шестую строчку. Важно, чтобы конкуренты ошибались. Если же всё пойдёт не так, как хочет «красно-белая» торсида, то помимо Тедеско своего поста может лишиться и Томас Цорн. Ведь именно генеральный директор инициировал приглашение экс-наставника «Шальке», а также занимался комплектованием команды.

В «Динамо» же всё куда проще: после «утопичного» старта сезона под руководством Хохлова «бело-голубые» всё же смогли выплыть из пучины РПЛ, оказавшись после первой части чемпионата даже выше «Спартака». Ресурсы на укрепление москвичей во время зимнего трансферного окна имеются, а это значит, что «Динамо» весной может стать ещё более грозной силой. А что? Никакие Кубки России и еврокубковые кампании не помешают «бело-голубым» решать свои задачи в РПЛ.

«Зенит» — чемпион?

Позади почти две трети сезона премьер-лиги, а петербургский «Зенит» идёт уже с достаточно серьёзным заделом в 10 очков. Многие, кстати, уже заявили, что «сине-бело-голубых» можно спокойно называть чемпионами текущего сезона, так как вряд ли кто-то весной сможет навязать серьёзную конкуренцию подопечным Сергея Семака в борьбе за золотые медали.

За 19 туров коллектив из Санкт-Петербурга потерпел два поражения: с минимальным счётом уступил «Локомотиву» и неожиданно оступился в поединке с «Уфой». Весной у «Зенита» будет шанс взять реванш у обидчиков, продолжив свой курс к золотому будущему. Вопрос с еврокубками успешно решился в противостоянии с португальской «Бенфикой».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

50-тысячный Сутормин

Скандал с трансфером Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Зенит», который прошёл транзитом через казанский «Рубин», не обсуждал минувшим летом только ленивый. Атакующий полузащитник успел пробыть в Казани целую неделю, а уже затем отправился в славный город на Неве.

Но тут вопрос не в том, что «Зенит» его в итоге подписал, а в сумме компенсации, информация о которой просочилась в прессу. Внимание: 50 тысяч рублей. Да, за игрока топ-клуба по бумагам «газовики» из Санкт-Петербурга заплатили какие-то смешные деньги. Это в очередной раз показывает то, что «сине-бело-голубой» коллектив может прибрать к своим рукам всё, что только захочет. Другой вопрос, кому потом это пойдёт на пользу. Явно не нашей лиге и не самому футболисту.

Дзюба против болельщиков

Под конец года скандал вспыхнул в Сан-Марино, где наши фанаты так «поддерживали» сборную России, что сильно обидели её нападающего Артёма Дзюбу. На подмогу игроку пришли руководители «Зенита», которые через свои связи «закрутили гайки» так, что болельщиков до и после матча петербуржцев со «Спартаком» начали массово задерживать.

Помимо различного вида сроков за административные правонарушения ряд лиц получил запрет на посещение стадионов. Такая политика вылилась в большое противостояние фанатского мира с нашими футбольными чиновниками. Понятно, что дяденькам в креслах всё равно, на какой минуте и кто покинул стадион, но этот шаг показывает другое: в критической ситуации забываются клубные пристрастия, и болельщики объединяются вокруг одной проблемы.

Петербургу, который проведёт летом матчи Евро-2020, и местному «Зениту» это грозит большими трудностями. Хочется верить, что до старта весенней части сезона стороны смогут встретиться и найти какой-то компромисс, а то фанатов за выкрики сажают, а Дзюбу за «фашистов» даже не призывают к ответу.

Выход сборной России на Евро

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одним из главных позитивных моментов для россиян стал выход сборной в финальную часть чемпионата Европы. Досрочный. Да, мы уступили первую строчку в своей отборочной группе бельгийской дружине, которая изначально и была фаворитом.

Главному тренеру Станиславу Черчесову удалось сохранить эмоции и качество футбола, которые команда показывала на домашнем чемпионате мира — 2018. Главное, чтобы на Евро, где у нас в группе оказались Дания, Финляндия и так полюбившаяся Бельгия, была возможность снова что-то показать. А то уже начали поговаривать, что россияне рассчитывают на победу. В плей-офф бы попасть.

Лидерами российской команды по-прежнему являются Денис Черышев и Артём Дзюба, которые на двоих наколотили 14 мячей в ворота наших оппонентов. Очень важно, чтобы перед стартом европейского первенства травмы обошли игроков стороной, ведь без лидеров сборная России выглядит не так ярко и интересно, а раз два матча придётся провести в родном Санкт-Петербурге — уронить честь будет недопустимо.