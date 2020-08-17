«Интер» сокрушил «Шахтёр» со счётом 5:0

https://static.news.ru/photo/3fc6f58c-e0cd-11ea-997c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: FC SHAKHTAR/facebook.com

В полуфинале Лиги Европы итальянский футбольный клуб «Интер» одержал победу над украинской командой «Шахтёр». Матч закончился со счётом 5:0.

Первый гол на 19-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Остальные четыре были забиты во время второго тайма. Так, второй мяч в ворота противника закатил Данило Д'Амброзио. Следующий гол исполнил Мартинес на 74-й минуте. Всего спустя несколько минут вратарь «горняков» пропустил мяч от Лукаку. Последний оформил дубль на 83-й минуте матча.

Таким образом, «Интер» выходит в финал Лиги Европы. Команде будет противостоять «Севилья». Матч состоится 19 августа 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что «Севилья» в полуфинале Лиги Европы одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1).