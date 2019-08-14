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Футбольный клуб «Динамо» из Киева прекратил сотрудничество с Александром Хацкевичем, который занимал пост главного тренера. Вместе с ним был уволен весь тренерский штаб первой команды.

В клубе наставника поблагодарили за работу, которую он вёл на протяжении более чем двух лет. О том, кто займёт место Хацкевича, будет сообщено позже, говорится на сайте «Динамо». Ранее News.ru...