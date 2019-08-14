Московский «Спартак» не сможет в ближайших матчах рассчитывать на своего нападающего Эсекьеля Понсе.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на три матча за удар голкипера «Динамо» Антона Шунина в матче четвёртого тура РПЛ, пишет
По ходу встречи игрок «красно-белых» опасно атаковал Шунина, ударив вратаря прямой ногой в солнечное сплетение. Тогда арбитр наказал его красной карточкой.
Теперь Понсе вынужден будет пропустить игры с ЦСКА, «Крыльями Советов» и «Зенитом».
Ранее News.ru писал, что главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич лишился своего поста.