Игрок сборной СССР посоветовал российским футболистам играть в Африке Игрок сборной СССР Пономарёв: футболисты из РФ могут играть в Африке, Азии и Южной Америке

Владимир Пономарёв / Фото Dmitry Golubovich/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Российские футболисты могут играть в лигах Африки, Азии и Южной Америки, заявил футболист и заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в разговоре с изданием «Слово и Дело». Он отметил, что советская сборная, также бывшая под санкциями, всё равно побеждала на мировом уровне.

А такая «изоляция» для российского спортсмена не помеха. В 60-х годах мы всё время ездили в Южную Америку, в Европу, в Швецию, в Данию. И мы их драли как сидоровых коз, всех, — сказал Пономарёв.

Он также выступил за расширение российской лиги до 18 команд, предложил вернуться к системе «весна-осень» и отказаться от легионеров.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить российские футбольные клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций — турнире национальных команд. Также организация назвала заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу — 2028 и ЧЕ-2032 «неправомочной».

До этого исполком Российского футбольного союза не поддержал решение РПЛ увеличить число участников соревнования с 16 до 18 команд. Одновременно РФС отказал РПЛ в моратории на вылет команд по итогам сезона. В данной ситуации интересно то, что глава РПЛ Ашот Хачатурянц после голосования за расширение лиги выразил мнение, что «некоторые команды могут не доиграть сезон».